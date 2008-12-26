Одещина: еще у 13 жителей Нерубайского выявили гепатит

В течение 24-25 декабря еще 13 жителей села Нерубайское Беляевского района Одесской области госпитализированы с диагнозом «вирусный гепатит А».

Как сообщила УНИАН главный специалист по связям с общественностью Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Одесской облгосадминистрации Лидия ЯНКОВСКАЯ, «сейчас на лечении в областной инфекционной больнице находятся 16 пациентов. Это лица ромской национальности, компактно проживающие на двух улицах Нерубайского.

Сотрудники санитарно-эпидемиологической группы продолжают медицинское обследование, а также противоэпидемиологические мероприятия в этом селе.

Как сообщалось, в первой половине декабря из-за заражения вирусом гепатита А 21 житель Нерубайского был госпитализирован в областную инфекционную больницу. По состоянию на 18 декабря в больничных палатах оставалось на лечении всего 5 пациентов. Между тем специалисты-эпидемиологи продолжили медицинско-лабораторные исследования жителей Нерубайского, во время которых и были выявлены новые больные.