Авдеевке грозит гуманитарная и экологическая катастрофа - Хуг

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

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"Мы и раньше были свидетелями многих случаев внезапной вспышки насилия... Это стало ненормальной нормой, которая нам всем известна, начиная с сентября 2014 года. С того времени мы привыкли к новостям о страданиях гражданского населения. Однако сейчас ставки повысились. Существует угроза потенциальной гуманитарной и экологической катастрофы», - подчеркнул Хуг.

По его словам, «боевые действия, которые происходят в городской промышленной зоне, объекты инфраструктуры, водоснабжения, электроснабжения и газоснабжения должны функционировать независимо от того, где проходит условная линия разграничения, которая разделяет объединенные социальные и экономические сети".

Как сообщал УНИАН, российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию и системы «Град» и танки.

30 января в результате обстрела были повреждены ЛЭП и прекращено электроснабжение и водоснабжение города, а также Авдеевского коксохима и Донецкой фильтровальной станции.