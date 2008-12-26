Украинские школьники травятся психотропными препаратами

Три восьмиклассницы школы № 52 Мариуполя встретились утром перед школьными занятиями. По словам директора этой общеобразовательной школы Аллы Лисовицкой, одна из этих учениц купила, как она пояснила, маме от головной боли таблетки в аптеке. Но до начала занятий еще было время, и тогда кто-то из трех предложил самим проглотить по три-четыре таблетки и запить их каким-либо напитком. Купили в гастрономе очень популярный среди молодежи слабоалкогольный энергетик. Проглотили таблетки, запили напитком. И сразу же на уроке химии учительница заметила неадекватное поведение девочек: у них были расширенные зрачки, вялотекущая речь, у одной из них начались галлюцинации.

Учительница не растерялась и сразу же вызвала скорую и родителей каждой из участниц чрезвычайного происшествия. Двух из них тут же увезли в детское соматическое отделение № 1 горбольницы № 3, третью, чье состояние было менее тяжелым, мама забрала домой.

Как рассказала врач отделения Ирина Крамаренко, состояние девочек было средней тяжести. Диагноз: острое бытовое отравление. Их утверждение, что выпили по четыре таблетки и одному литру пива, вызывало сомнение. Проявлявшиеся зрительные и слуховые галлюцинации, агрессивность, возбужденность позволяли предположить, что употребляли они другие препараты. Поздним вечером, когда после проведенного лечения ученицам стало легче, их забрали домой родители.

Ранее сообщалось о случае, когда девять учениц седьмого класса отравились психотропным препаратом, чтобы избежать контрольной работы по одному из предметов. Об этом стало известно после того, как милиция и педагоги опросили пострадавших.

По словам школьниц, идею избавиться от уроков таким способом они позаимствовали в одном из молодежных сериалов. Как выяснилось, сильнодействующее лекарство – нейролептик галоперидол – принесла в школу одна из девочек, мать которой состояла на учете у психиатра.

В зависимости от количества принятых таблеток самочувствие потерпевших варьировалось от легкого недомогания до острого отравления.

Помимо этого, несколько месяцев назад в Донецке восьмиклассница принесла в школу газовый баллончик, другая нажала на кнопку, находясь в помещении, в итоге – четверо гимназистов провели в больнице несколько часов.

Как стало известно, к инциденту по большому счету привела беспечность отца одной из учениц восьмого класса. Перед началом занятий он дал газовый баллончик своему ребенку, объяснив, что это орудие самозащиты. На перемене ученица показала опасный предмет своей подружке, которая и нажала на кнопку.

Виновницы инцидента тут же сообщили о происшедшем учителям. По словам директора гимназии Раисы Самойловой, школу эвакуировали за восемь минут, вызвали МЧС, милицию и скорую. Все помещения проветрили.

Помощь медиков понадобилась четырем детям, которые находились в классе напротив очага поражения. Пострадавшие провели в больнице несколько часов. У них было плохое самочувствие: головокружение, тошнота и повышенное давление.

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