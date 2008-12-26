Смерть младенца не связана с отключением электроэнергии

Смерть младенца в роддоме Ужгорода не связана с отключением электроэнергии. Такие предварительные выводы управления здравоохранения Закарпатской ОГА сегодня обнародовал на пресс-конференции начальник сектора государственной службы борьбы с экономической преступностью Ужгородского ГУ ГУ МВД Украины в Закарпатской области майор милиции Юрий ХАРИН.

По его словам, городское управление милиции Ужгорода вместе с органами прокуратуры провели проверку информации о гибели младенца в роддоме 10 декабря этого года.

«Предварительно нами получено заключение управления здравоохранения Закарпатской облгосадминистрации, и в нем говорится, что отключение электроэнергии в роддоме Ужгорода не является причиной смерти новорожденного малыша», - прокомментировал он.

В то же время Ю.ХАРИН отметил, что это не является окончательным заключением, потому что еще не собрана полная информация, милиция пока не имеет результатов вскрытия.

Он также сообщил, что родители умершего младенца с заявлениями о расследовании смерти в правоохранительные органы не обращались.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря в Ужгородском перинатальном центре вследствие его обесточивания остановился аппарат жизнеобеспечения, который поддерживал жизнь новорожденного ребенка. Приобретенный электрогенератор по неизвестным причинам не сработал. Главный врач роддома сообщил, что смерть ребенка не связана с отключением электроэнергии. Причина смерти малыша - «внутриутробная инфекция плода, респираторный дисстрес, синдром тяжелой степени, крайняя степень незрелости органов и систем». Во время отключения электроэнергии врачи вручную поддерживали в рабочем состоянии аппарат дыхания, однако спасти ребенка не удалось. В тот момент в инкубаторах находились еще трое малышей, все они живы.