В Тернополе открыли современный кардиологический центр

В Тернополе на базе областной коммунальной клинической больницы открыли обновленный кардиологический центр.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель облгосадминистрации Юрий ЧИЖМАРЬ во время открытия заведения отметил, что создание современного кардиологического центра было предусмотрено принятой областной программой предотвращения и лечения сердечно-сосудистых и сосудисто-мозговых заболеваний. “Внедрение современных технологий и новейших методов лечения, обеспечение медицинской помощи в соответствии с мировыми стандартами диагностики и лечения позволит снизить смертность от сердечно-сосудистых и сосудисто-мозговых заболеваний на 5%, инвалидность - на 10%, уменьшит летальные случаи от острого инфаркта миокарда на 10-15%”, - уверен Ю.ЧИЖМАРЬ.

В целом на создание кардиологического центра было выделено 7,99 млн. грн. управлению капитального строительства, еще более 2 млн. грн. – на приобретение современного оборудования. В частности, за средства местного бюджета куплена рентгеновская система “Шимадзу” (1,19 млн. грн.), мониторная система наблюдения (200 тыс. грн.), аппарат искусственной вентиляции легких “Бриз” (75 тыс. грн.). За средства государственного бюджета получен монитор-дефибрилятор за 90,5 тыс. грн.

В новом центре будут функционировать кардиодиспансерное отделение, рентгенологический хирургический кабинет, оборудованный ангиографом, палата интенсивной терапии на 9 коек и стационарное отделение на 70 коек.

По данным областного управления здравоохранения, в 2007 году смертность от сердечно-сосудистой патологии в Тернопольской области составляла почти 103 чел. на 10 тысяч населения.