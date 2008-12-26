Проблемы женского организма

Природа наделила женщину великим даром материнства, к сожалению, не забыла она и добавить немного горчинки, проявляющейся в повышенной уязвимости женского организма. Давайте же обсудим некоторые проблемы, с которыми может столкнуться каждая из нас, независимо от возраста.

Один из таких вопросов заключается в том, что некоторых представительниц прекрасного пола волнует, всегда ли воспалительные процессы половой системы напрямую связаны с инфекциями, передаваемых половым путем?

Конечно же, нет. Дело в том, что вагинальная микрофлора представляет собой очень чувствительную среду, которая реагирует на любую неблагоприятную для нее ситуацию, происходящую в женском организме. Это могут быть простудные заболевания и грипп, перенесенные на ногах, стрессы, нарушения питания и т.д.

В результате этих возникновения таких факторов происходит гибель полезных бактерий, которые представляют собой защитный щит для влагалища и поддерживают его здоровье. А вот болезнетворные бактерии и различные вирусы начинают занимать их место, что и приводит к возникновению воспалительных процессов слизистой оболочки, к развитию грибковых заболеваний.

На первом этапе эти недуги могут проявляться в незначительной мере или вовсе быть скрытыми, что затрудняет их своевременную диагностику. В результате инфекция постепенно «расширяет границы своих владений» и перебирается с нижнего на верхний отдел в женской половой системе.

В последствии можно ожидать развития воспалительного процесса придатков матки, различных осложнений при наступлении беременности и в родах, все может закончиться значительно трагичнее – бесплодием. Поэтому от женщины требуется повышенное внимание к собственному здоровью, следует помнить о важности своевременной диагностики, чтобы была возможность «расправиться» с заболеванием на ранней стадии, не допуская его перехода в хроническую форму.

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