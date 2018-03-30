Трагедия в Евпатории (фоторепортаж)

По последним данным, из-под завалов дома по ул. Некрасова, 67 в Евпатории, наполовину разрушенном в результате взрыва, спасатели извлекли тела 27 человек.

Среди них, по предварительным данным, - двое детей. Спасти пока удалось 21 человека. Всего под завалами могут находиться 60-62 человека.

Как не печально, но с каждым часом надежда найти под завалами еще живых людей тает. И дело здесь не только в полученных травмах... Низкая температура убивает пострадавших во время взрыва не менее уверенно, чем полученные повреждения. Для людей с многочисленными травмами, да еще и зажатых между обломками здания скорость разборки завалов становится в прямом смысле вопросом жизни и смерти...

Трагедия произошла 24 декабря около 22.00 в пятиэтажном жилом доме. Взрывом полностью разрушены первый и второй подъезды, повреждены квартиры третьего подъезда.

На место события выехали и Президент, и премьер-министр.

Юлия Тимошенко появилась в аэропорту Симферополя первой, но дождалась Виктора Ющенко, который прилетел в сопровождении секретаря СНБО Раисы Богатыревой, зам главы Секретариата Президента Романа Бессмертного. Из аэропорта Тимошенко и Ющенко в одной машине отправились в Евпаторию.

Первое заявление премьера на месте трагедии касалось вероятных причин взрыва. Сославшись на предварительные выводы экспертов, Тимошенко заявила, что причиной был не взрыв бытового газа, а неких баллонов с кислородом, которые хранились в подвале пятиэтажки. Но уже вторым заявлением главы правительства было обещание, что пострадавшие от взрыва начнут получать компенсации в тот же день, после 12.30. Были названы такие цифры: Кабмин выделил 70 млн. грн. на первоочередные работы по ликвидации последствий взрыва. Всем семьям, квартиры которых были разрушены полностью, будут выплачиваться по 20 тысяч гривень аванса, если же квартира разрушена частично – вдвое меньше.

Президент ограничился выражением соболезнования родственникам погибших вследствие взрыва, и заявил, что разделяет их скорбь.

Тимошенко к этому присовокупила, что каждая семья, потерявшая родных, получит государственную помощь в размере 100 тысяч гривень на каждого погибшего.

Во всех православных храмах Крыма сегодня служат молебны по пострадавшим и погибшим при взрыве жилого дома в Евпатории…

Позже Ющенко сообщил, что договорился с Тимошенко произвести полную инвентаризацию деятельности, которая ведется в жилых домах в населенных пунктах, и особенно в городах. По словам Президента, на базе решения об инвентаризации правительство выработает документы, где будут перечислены виды деятельности, которую нельзя совмещать с жильем людей. (Судя по всему, главной версией причин взрыва остается взрыв кислородных баллонов, которые хранились в подвале полуразрушенного взрывом дома. – Ред.)

А после этого появилось сообщение о том, что Ющенко отказался от предложения президента РФ Медведева направить подразделения Черноморского флота России при разборе завалов в доме в Евпатории. Ющенко поблагодарил за “добрый жест”, но заявил: «тут нет необходимости, проблем профессиональных, или ресурсов, или техники, оборудования. 90% (завалов – УНИАН) нужно перебирать руками»...

26 декабря Ющенко объявил днем траура...

Елена Перегуда

Фото УНИАН