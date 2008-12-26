Получены клетки, продуцирующие инсулин

Исследователи из Сингапура разработали методику получения неограниченного количества инсулин-продуцирующих клеток из эмбриональных стволовых клеток (ЭСК) мыши. С помощью трансплантации этих клеток мышам с экспериментально индуцированным диабетом удалось понизить уровень глюкозы в крови больных животных.

Инсулин-продуцирующие клетки, полученные в эксперименте, согласно данным электронно-микроскопического исследования, обладают теми же внутриклеточными структурами, что и инсулин-продуцирующие клетки, присутствующие в поджелудочной железе (так называемые бета-клетки). Была также показана их высокая эффективность в терапии диабета; трансплантаты существенно снижали уровень глюкозы в крови экспериментальных животных. При удалении трансплантата из организма животного уровень глюкозы в его крови вновь повышался.

Ни у одной из мышей не развилось после трансплантации тератом – опухолей, которые часто возникают из ЭСК и являются основным препятствием к их клиническому применению. Инсулин-продуцирующие клетки, полученные из ЭСК, не теряли со временем своих свойств.

Ученые считают, что в будущем подобные клетки будет возможно получить и из ЭСК человека для применения в клинике.

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