В Киеве усилят контроль за трамадолом

Киевский городской совет поручил усилить контроль за распространением трамадола в аптечных учреждениях города.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение поддержали 103 из 120 депутатов Киевсовета.

Согласно документу решения, Главному управлению здравоохранения и медицинского обеспечения, Государственной инспекции контроля качества лекарственных средств в Киеве поручено создать временную совместную комиссию для проведения проверок в аптеках столицы относительно контроля за распространением указанного лекарственного препарата, разработать расписание плановых и внеплановых проверок аптечных заведений. Также в столице будут усилены меры законодательного влияния на нарушителей требований законодательства относительно распространения трамадола.

Депутаты поручили постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения до 1 января разработать Положение о временной совместной комиссии для проведения проверок в аптеках столицы относительно контроля за реализацией трамадола.