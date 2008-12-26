Польза рыбьего жира переоценена

Рыбий жир может защитить от многих сердечных заболеваний, кроме одного – аритмии сердца, утверждают медики "Britain Medical Journal". Врачи проанализировали действие пищевой добавки среди более 30 тыс. пациентов из 12 различных исследований и выяснили, что рыбий жир действительно предотвращает смертность от сердечных болезней, но не имеет сильного благоприятного воздействия на здоровье при аритмии.

Три исследования с участием более 11 тыс. человек показали нейтральный эффект рыбьего жира на нарушение работы сердца; шесть исследований, включавших 31 тыс. пациентов, не нашли эффективности в рыбьем жире против аритмии. В 11 исследованиях было зафиксировано 20-процентное снижение смертности от сердечных болезней при потреблении рыбьего жира. Английские кардиологи сделали вывод, что нет никаких доступных, высококвалифицированных и убедительных доказательств о пользе рыбьего жира против неправильной работы сердца. Авторы обзора даже предположили, что выгода жирных кислот в рыбе значительно переоценена, и из-за этого многим обитателям морского мира грозит вымирание.

ami-tass.ru