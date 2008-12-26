На Прикарпатье создадут реабилитационный центр для детей

На Прикарпатье создадут областной научно-реабилитационный центр для детей с ограниченными физическими возможностями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Ивано-Франковского облсовета, такое решение приняла сессия областного совета. Центр собираются построить на более чем 7 га земле в Рогатинском районе, вблизи санатория «Черче».

По информации начальника управления образования и науки Ивано-Франковской облгосадминистрации Зинаиды БОЛЮК, центр создадут на базе двухэтажного здания, стоимость реконструкции которого будет составлять 10 миллионов гривен.

З.БОЛЮК отметила, что это должны быть средства из областного и государственного бюджетов. В Центре смогут учиться и оздоравливаться до 35 детей, поскольку Центр будет расположен неподалеку от школы.

Центр обеспечит условия для социальной адаптации детей с изъянами опорно-двигательного аппарата и детей с ограниченными физическими возможностями. Пребывание детей в научно-реабилитационном центре будет бесплатным, поскольку это будет государственное учреждение.

По официальной информации, в Ивано-Франковской области 626 детей больных ДЦП, а в Ивано-Франковске - 115.