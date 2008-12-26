Киевсовет ограничил продажу алкоголя и табака

Киевский городской совет принял решения, которым ограничивается продажа алкогольных, в том числе и слабоалкогольных, напитков и табачных изделий в розничной (нестационарной) торговой сети города.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий проект решения проголосовали 117 из 120 присутствующих в зале депутатов Киевсовета.

Как отмечается в документе решения, на сегодняшний день в Киеве розничная торговля алкогольными напитками осуществляется в 4409 заведениях торговли и ресторанного хозяйства. Порядок реализации алкогольных напитков регламентируется Законом Украины «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий». Этим порядком ограничена и запрещена продажа этих изделий перечнем общественных мест и мест торговли.

Вместе с тем, по оперативным данным мэрии столицы, вблизи учебных заведений осуществляется продажа алкогольных напитков и табачных изделий в более чем 160 торговых точках, которые размещены в малых архитектурных формах.

В документе подчеркивается, что продажа алкогольных напитков в мелкорозничной сети противоречит требованиям действующего законодательства, однако из-за неурегулированности данного вопроса на государственном уровне назрела насущная необходимость нормативного урегулирования этого вопроса на местном уровне.

Согласно принятому решению запрещена розничная торговля алкогольными напитками в заведениях торговли и ресторанного хозяйства, которые не отвечают требованиям упомянутых выше Правил, то есть в местах торговли, площадь которых меньше 20 кв. м, не оборудованных охраной и противопожарной сигнализацией, отоплением и вентиляцией, где отсутствует соответствующее торгово-технологическое оборудование, и тому подобное; на разлив в заведениях ресторанного хозяйства и отделах магазинов, в которых зал для посещения не отделен от общей площади торгового центра или предприятия торговли; в заведениях торговли и ресторанного хозяйства, расположенных на территории объектов транспортной инфраструктуры (автовокзалах, остановках общественного транспорта, подземных пространствах и тому подобное).

Также запрещена мелкорозничная торговля спиртными напитками, в частности, в киосках, палатках, павильонах (общей площадью до 30 кв. м), в которых отсутствуют подсобные помещения; и в магазинах, которые размещены в коммунальных домах, площадью до 50 кв. метров.

Киевсовет запретил продажу алкоголя в ночное время, с 23.00 до 8.00, в заведениях торговли и ресторанного хозяйства, кроме стационарных предприятий, размещенных в отдельных зданиях.

Также депутаты запретили торговлю табачными изделиями в мелкорозничной сети, которая расположена в радиусе 150 м от общеобразовательных учебных заведениях; в павильонах и киосках, расположенных в подземных переходах и на станциях метрополитена; в парках культуры и зонах отдыха.

Этим же решением запрещена продажа алкоголя и табака в помещениях заведений, где предоставляются интернет-услуги, в местах проведения массовых общественных мероприятий, которые организуются на открытых площадках (фестивали, митинги, выставки, торжественные собрания); в помещениях заведений культуры и на территории заведений физической культуры и спорта.

Ограничения, определенные данным решением, распространяются на заведения торговли и ресторанного хозяйства с момента окончания срока действия лицензии, которая была выдана до принятия этого решения.