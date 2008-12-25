В Полтаве открыт первый детский дом семейного типа

Первый в Полтаве детский дом семейного типа сегодня торжественно открыл городской председатель Андрей МАТКОВСКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, мэр Полтавы посетил с. Мачухы, где городская власть приобрела (на условиях аренды) двухэтажку и с помощью спонсоров полностью ее обустроила, направив на обустройство 150 тыс. грн.

«Хозяева дома - Борис и Ольга ТРЕБУХЫ - изъявили желание создать приемную семью еще в 2005 году. Для этого прошли соответствующее обучение и получили положительную рекомендацию, но остро ощущался недостаток жилой площади. Именно тогда на помощь этим благородным людям и пришла городская власть. В августе 2008 года ТРЕБУХЫ решили создать детский дом семейного типа и взять на воспитание 5 детей-сирот», - сказал представитель пресс-службы горсовета Полтавы Виктор КИКОТЬ.

А.МАТКОВСКИЙ поздравил семью с открытием детдома и заверил в дальнейшей поддержке. В частности - пообещал организовать доставку детей транспортом в школу. Мэр вручил семье ТРЕБУХ денежную помощь и сладости для детей.