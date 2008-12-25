Закарпатье: в этом году открыли 5 новых врачебных амбулаторий

В Закарпатской области на протяжении этого года открыли 5 новых врачебных амбулаторий.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Закарпатской областной государственной администрации Владимир ГОБЛИК.

По его словам, 5 новых амбулаторий общей практики-семейной медицины открыты при поддержке облгосадминистрации в Ужгородском, Иршавском, Хустском районах.

«Кроме того, ряд амбулаторий капитально отремонтирован. Например, вчера мы открыли такое медицинское заведение в селе Синевир Мижгирского района, в котором более 20 лет не проводилось никакого ремонта. В этом году в него вложили 100 тыс. грн. Амбулатория рассчитана на 75 посещений в смену, полностью укомплектована высококвалифицированными кадрами: семейные врачи, стоматологи, акушер-гинеколог, средний медперсонал. Мы вручили синевирским медикам сертификат на санитарный автомобиль, который в этот день медики также получили», - сказал В.ГОБЛИК.

Он также сообщил, что в этом году за счет областного бюджета в Закарпатье приобретены стоматологические установки, установки биологической очистки стоковых вод, ультразвуковой сканер, комплект медоборудования для сельских врачебных амбулаторий, электрокардиографы и т.д. В течение этого года за средства областного бюджета для сельской медицины были приобретены 17 санитарных автомобилей на общую сумму 1 млн. грн.