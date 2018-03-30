Запорожских медиков отправляют в неоплачиваемые отпуска

Горздрав обещает, что нововведение не затронет персонал, занятый в экстренной помощи. В самые «горячие деньки» медиков будут сокращать и отправлять в неоплачиваемые отпуска. «Скорая» не приедет? Отголоски кризиса докатились до системы здравоохранения, урезать финансирование на медицину начали повсеместно. В частности, запорожские врачи собрались максимально сократить все насущные расходы. Дошло даже до того, что работников больниц и поликлиник будут по очереди отправлять в неоплачиваемые отпуска, соответствующие объявления накануне развесили в каждом подразделении.

Первыми забили тревогу сотрудники скорой помощи, посчитав крайние меры недопустимыми, особенно в период новогодних праздников, когда ежегодно растет количество вызовов – больным не объяснишь, что долгожданная скорая помощь вынуждена экономить средства. Тем более запорожские медики и так работают в экстремальных условиях – специалистов постоянно не хватает, бригады недоукомплектованы. Однако руководство больниц сообщило всем приказ о грядущем сокращении кадров, пока обязали поочередно уходить на две недели в отпуск за свой счет.

В горздраве напротив утверждают, что от «экономрежима» горожане не пострадают – все сокращения и отпуска так распределены, чтобы медицинская система работала бесперебойно. А вот «скорые помощи», педиатров и терапевтов вообще не будут сокращать. Так называемое первичное звено медицинской помощи категорически нельзя урезать, ведь от него напрямую зависят человеческие жизни.

– Работников скорой помощи экономия не коснется, - объясняет зам.главврача городской клинической больницы экстремальной медицины Сергей Баранник. – Ни в городском, ни в районных подразделениях никого в отпуска отправлять не будем. Просто люди неправильно поняли приказ – сокращать людей будут, в общем, по больницам, а не конкретно на подстанциях «скорой помощи».

Сами работники утверждают, что объявления развесили в каждом подразделении, настойчиво рекомендуя людям уходить в отпуска. Правда потом, когда ими заинтересовались телевизионщики, листочки сняли. Впрочем, посидеть дома за свой счет медикам предлагали и раньше – именно под Новый год в стране всегда напряженка с финансами, поскольку еще не принят бюджет.

Вакантные места закроют. Причем отнюдь не от хорошей жизни – антикризисные меры поддержали все руководители городских больниц. Для этого они еще раз пересмотрели штатное расписание. Так, медики откажутся от части вакантных ставок, без которых больница способна в принципе нормально работать. Кроме того, работники по очереди отправятся в неоплачиваемые отпуска. Ктото на две недели, а ктото и на месяц. Это, кстати, и предусматривает отдельный протокол антикризисного приказа.

– Ситуация с финансированием действительно очень сложная, рассказала нам главный врач города Надежда Севальнева. – Так, пока не принят бюджет, на первый квартал следующего года деньги будут выделяться из расчета 1/12 прошлогодних затрат. А ведь за это время подорожали медикаменты, энергоносители, выросли зарплаты. Потому совместно с главврачами мы приняли решение продумать антикризисные меры, в частности речь идет о частичном сокращении вакантных ставок, предоставлении неоплачиваемого отпуска, но только по желанию сотрудника. Антикризисные меры не коснутся первичного звена и естественно службы скорой помощи.

Всего управлению нужно сэкономить несколько сотен тысяч гривен, сокращать расходы медики намерены за счет закупки более дешевых отечественных лекарств, экономии энергоресурсов и только после этого возьмутся за сокращение вакансий. В вынужденные отпуска отправятся врачи независимо от должности и статуса, сэкономить на себе намерен также и аппарат городского управления здравоохранения. Пока же работникам настойчиво рекомендуют сходить в отпуск похорошему.

kp.ua