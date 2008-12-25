Кировоградщина: на борьбу с туберкулезом - 6% от потребности

В 2008 году программа противодействия заболеваемости туберкулезом среди населения Кировоградской области профинансирована на 6% от потребности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании коллегии облгосадминистрации сообщила заместитель начальника управления здравоохранения Кировоградской ОГА Наталия ГОРБЕНКО.

По ее словам, на выполнение мероприятий из областного бюджета нужно было выделить 9 млн. грн., фактически предусмотрены полмиллиона гривень (6%), из местных бюджетов нужно было 5 млн. грн., фактически – 280 тыс. грн. (5,5%).

«Этого крайне недостаточно. В некоторых городах и районах области средства на выполнение этого годовой программы вообще не выделялись», - подчеркнула Н.ГОРБЕНКО.

При этом она заметила, что лечение больных туберкулезом специальными препаратами как на стационарном, так и на амбулаторном этапе обеспечено на 100%. За средства Государственного бюджета в 2008 году область получила препаратов на сумму 3 млн. грн.

Обеспеченность медицинскими кадрами противотуберкулезной службы области также не достаточна и составляет лишь половину штатных должностей, при этом 48% врачей-фтизиатров – это лица пенсионного или предпенсионного возраста.

По итогам 2007 года Кировоградская область по уровню заболеваемости туберкулезом находится на 4 месте среди других областей. В структуре заболеваемости основную часть составляют неработающие лица трудоспособного возраста (59%) и пенсионеры (11%).

По словам Н.ГОРБЕНКО, за 11 месяцев этого года показатель заболеваемости туберкулезом в области уменьшился на 1,5%, и составил 94 на 100 тыс. населения (в 2007 году – 95,5). Уменьшился также на 2% показатель смертности от болезни, и составляет 18,6 на 100 тыс. населения (в 2007 году – 19).

На сегодняшний день комплексная диагностика туберкулеза проводится в 5 противотуберкулезных диспансерах и областной туберкулезной больнице, функционирует сеть диагностических лабораторий.