С чего начнутся реформы в украинской медицине?

Реформа медицинской отрасли должна начаться с внедрения системы медицинского самоуправления. Такое мнение высказывалось в ходе круглого стола «Медицинская отрасль Украины: перспективы выхода из кризиса», организованного Киевским Институтом проблем управления имени Горшенина.

Как сообщили УНИАН в институте, выступая на круглом столе, заместитель министра здравоохранения Украины Игорь ЯКОВЕНКО отметил, что Минздрав разработал программу реформирования отрасли, которая предусматривает создание единого медицинского пространства путем упорядочения существующих медицинских учреждений. Также программа предусматривает создание системы оказания сопутствующих услуг, в том числе улучшения питания больных, консультации на дому, которые могут быть дополнительным источником поступлений средств. Кроме того, идет речь и о разграничении и оптимизации первичной и вторичной медицинской помощи с дальнейшим преобразованием медицинских учреждений на неприбыльные коммунальные предприятия. «Основой всего должна стать первичная медицинская помощь. Мы должны максимально приблизить врача к человеку. Для этого необходимо качественно подготовить специалистов, которые будут работать семейными врачами, и создать многопрофильные больницы, объединив в один округ несколько медицинских учреждений. Первый шаг в направлении реформ предприняла Луганская область, выступив с инициативой создания первой в Украине университетской клиники», - подчеркнул И.ЯКОВЕНКО.

Бывший министр здравоохранения Украины, советник Президента Украины Николай ПОЛІЩУК считает, что сегодня нет необходимости разрабатывать новые концепции реформирования отрасли, ведь такая концепция была разработана и принята еще в 2000 году, на протяжении последующих 7 лет были подписаны соответствующие постановления правительства и указы Президента, которые содержали конкретный план действий по реформированию отрасли. В то же время, Н.ПОЛИЩУК выразил сожаление, что до сегодняшнего дня почти ничего не сделано. „Сегодня необходимо, в частности, остановить закупку дорогого оборудования, провести аудит использования ресурсов. По состоянию на июнь этого года 70% дорогого оборудования, закупленого за рубежом на государственные средства в прошлом году, не работало, а его стоимость отразилась на стоимости услуг для пациентов”, - сказал он. Н.ПОЛИЩУК заметил, что подобная ситуация происходит и с закупками медикаментов. По его словам, в этом году рынок медикаментов составляет 2,6 миллиардов долларов, и 80% из них – это деньги пациентов, а не государства, а около миллиарда из этой суммы тратится на закупку ненужных медикаментов. „Крайне необходимо принять правительственное постановление о ценообразовании, которое определит жизненно необходимые медикаменты и сделает невозможной закупку ненужных препаратов”, - заметил специалист. К тому же, он убежден, что 80% годового объема необходимых стране медикаментов, могут производиться в Украине. „Ми должны помнить: отрасль здравоохранения функционирует и финансируется для нужд пациента, а не для самой отрасли», - сказал он.

Президент Всеукраинского врачебного общества, председатель общественного совета Минздрава Украины Олег МУСИЙ подчеркнул, что сегодня почти 90 процентов населения недовольно качеством услуг, получаемых в системе здравоохранения. И почти 90 процентов медицинских работников не удовлетворены ситуацией в отрасли, но не имеют реального влияния на положение вещей. По его словам, государство, которое предоставляет свыше 96 процентов всех медицинских услуг, должно было бы и эффективно управлять отраслью. „Мировой опыт учит нас, что наиболее эффективное управление возможно при условии тесного сотрудничества государства с системой врачебного самоуправления”, - отметил О.МУСИЙ. Он также сказал, что с инициативой разработки законодательства о внедрении такой системы выступило Украинское врачебное общество. По его мнению, это даст возможность возобновить управленческую вертикаль в системе здравоохранения, а эффективное управление будет осуществляться государством при участии общественных наблюдательных советов, созданных при медицинских учреждениях. „Только таким образом мы сможем достичь взаимопонимания между общественностью, врачами и государством”, - убежден президент Всеукраинского врачебного общества.