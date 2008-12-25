Количество погибших в Евпатории растет

По последним данным, из-под завалов дома по ул. Некрасова в Евпатории, который пострадал в результате взрыва, извлечены тела 19 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в Евпатории сообщил первый заместитель председателя Совета министров Крыма Эдуард ГРИВКОВСКИЙ.

По его данным, из 19 погибших «вроде бы двое – дети». Кроме того, в результате операции был спасен 21 человек.

Работы на месте трагедии в данный момент продолжаются. По неофициальной информации, взрыв в доме мог произойти из-за взрыва кислородных баллонов, которые были в подвале в помещении ЖЕКа.

На месте происшествия очень много правоохранителей и сотрудников МЧС. Территория оцеплена.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, которых ожидают в Евпатории, пока не прибыли.