В Украине снизилась детская смертность

За 9 месяцев текущего года в Украине умерло 3783 ребенка в возрасте до 1 года, что почти на 100 детей меньше чем в прошлом году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Снижение уровня младенческой смертности на 4,5% сравнительно с аналогичным периодом в прошлом году обусловлено уменьшением на 150 случаев смерти детей в возрасте старше 1 месяца.

Это однозначно позитивный результат педиатрической службы и службы семейной медицины, профильных кафедр высших медицинских учебных заведений.

В частности, специалисты отметили, что произошло снижение уровня тех заболеваний, которые относятся к предотвращаемым причинам младенческой смертности. Хотя, как отметила заместитель начальника Управления материнства, детства Валентина Педан, главным заданием медиков, в первую очередь, будет всегда оставаться своевременное предоставление адекватной первичной медико-санитарной помощи, которая не требует госпитализации, а также принятии мер по предотвращению осложнений, которые могут привести к смерти.

Необходимо улучшить деятельность первичного звена, касающегося качества медицинского наблюдения за детьми в возрасте до 1 года. Его основная цель не только фиксирование количества обязательных медицинских профилактических осмотров и записей в медицинской документации, а проведение качественной просветительской работы с семьей и консультирование родителей ребенка по поводу обязательного грудного кормления до 6 месяцев, своевременного введения адекватного прикорма, ухода за ребенком, опасных симптомов, в случае появления которых нужно обращаться к врачу, создание безопасной среды для ребенка и тому подобное.