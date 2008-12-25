В Евпатории - уже 13 погибших
11:46, 25 декабря 2008Страна
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Количество жертв может увеличиться
Количество погибших в результате взрыва в жилом доме в Евпатории достигло 13 человек. Спасены 20 человек.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Совета министров.
Спасатели предполагают, что по мере разбора завалов количество жертв может увеличиваться. Под завалами могут находиться еще до 60 человек.
Причины взрыва выясняются.
Как сообщал УНИАН, взрыв в Евпатории по улице Некрасова, 67, в пятиэтажном шестиподъездном 95-квартирном жилом доме (1965 года застройки) произошел 24 декабря около 22.00.
Аварийно-спасательные работы осуществляют 550 человек и 50 единиц техники.
На место трагедии отбыли Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.
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