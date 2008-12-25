Будут ли финансироваться солотвинские больницы?

Председатель Закарпатской облгосадминистрации Олег ГАВАШИ и председатель Закарпатского областного совета Михаил КИЧКОВСКИЙ направили министру финансов Виктору ПИНЗЕНИКУ срочную телеграмму с просьбой предусмотреть в проекте государственного бюджета на 2009 год финансирование уникальных аллергологических больниц, функционирующих в поселке Солотвино.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила сотрудник отдела связей с общественностью Закарпатского облсовета Анна РОМАНЕНЧУК.

По ее словам, в телеграмме речь идет о том, что в подземных отделениях областной и республиканской аллергологических больниц в поселке Солотвино Тячевского района для лечения астмы и аллергических заболеваний активно применялись методы спелеотерапии. Однако вследствие затопления шахты №9 Солотвинского солерудника функционирование подземного отделения республиканской аллергобольницы было прекращено. Такая же ситуация сложилась и с областной аллергологической больницей, которая применяет методы спелеотерапии в шахте №8.

«Солотвинский солерудник является стратегическим предприятием, подчиненным Минагрополитики Украины. Из-за отсутствия надлежащей государственной поддержки, катастрофический приток подземных вод и аварии последних лет стала невозможной дальнейшая эксплуатация Солотвинского солерудника, а, следовательно, и подземных отделений аллергологических больниц. Все это еще больше углубит социальное напряжение как в регионе, так и среди больных бронхиальной астмой со всей Украины. Последние уже неоднократно проводили акции протеста — перекрывали автомобильную дорогу государственного значения, железную дорогу и т. п.», — отмечается в телеграмме.

Руководители региона отмечают, что Министерство здравоохранения Украины обратилось к Министерству финансов Украины с просьбой предусмотреть в госбюджете на 2009 год средства в сумме 29 млн. грн. на функционирование указанных больниц. Предусматривалось также строительство новой шахты для проведения лечения методом спелеотерапии.

«Однако, как стало известно, Кабинетом министров Украины в проекте бюджета на 2009 г. эти расходы не предусмотрены. Именно поэтому М.КИЧКОВСКИЙ и О.ГАВАШИ в безотлагательном порядке попросили министра финансов Украины ПИНЗЕНИКА способствовать внесению изменений в проект госбюджета-2009 в части выделения указанных средств. Ведь только таким образом заработают упомянутые уникальные больницы в Солотвино, и свыше 2 миллионов наших соотечественников смогут получить спасительное для них лечение», — сказала А.РОМАНЕНЧУК.

Справка УНИАН. 9 декабря 2008 года Территориальное управление Госгорпромнадзора в Закарпатской области обратилось к Государственному Комитету Украины по промышленной безопасности, охране труда и горного надзора с просьбой возобновить откачивание воды из шахты №9 Солотвинского солерудника из-за того, что солерудник может полностью затопить.

До этого времени в лечебных отделениях шахт №8 и 9 Соотвинского солерудника ежегодно получали помощь около 6,5 тысяч больных бронхиальной астмой. В целом здесь уже пролечились свыше 90 тысяч тяжелобольных бронхиальной астмой, в частности, около 30 тысяч детей. Всего же в таком лечении нуждаются, по данным Министерства здравоохранения Украины, около 2 миллионов украинцев.