Домашние животные помогают справиться со стрессом

Студенты могут защитить себя от стрессовых ситуаций во время сессии или жизненных трудностей с помощью домашних животных. Выгода от наличия четвероногого любимца уже доказана для психо-эмоционального состояния пожилых или тяжело больных людей, но теперь специалисты Университета штата Огайо /США/ обнаружили, что и молодые люди чувствуют себя лучше, если имеют кошку или собаку. Среди 350 учащихся из крупных университетов и колледжей почти четверть опрошенных сообщили, что животные помогают им преодолеть тяжелые обстоятельства в жизни. Юноши и девушки, имеющие домашних животных, в меньшей степени были подвержены одиночеству или депрессии. Психологи уверены, что животные положительно влияют на психику даже молодых и здоровых людей.

Студенческие годы – это весёлое, но подчас и очень стрессовое время для молодёжи, особенно когда несовершеннолетние дети покидают родительский дом и начинают жить самостоятельно. При таких условиях четвероногий друг может стать спасением от чувства изоляции и оказать благоприятное воздействие на психическое здоровье человека. Кроме того, как заметили эксперты, наличие собаки - это отличный способ поддержать физическую активность, а хорошее физическое самочувствие во многом определяет и умственное здоровье. Также исследование показало, что 18% студентов питомец позволил справиться с эмоциональными расстройствами в трудные времена. Главная причина, по которой студенты заводили животных - это желание избежать одиночества. Однако собаки и кошки не служили заменой социальным взаимодействиям в обществе, а являлись своего рода психологической поддержкой для молодых людей при значимых изменениях в их жизни.

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