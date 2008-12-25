Недосыпание бьет по сердцу

Нехватка сна может привести к сердечнососудистым заболеваниям, заявили ученые

Согласно данным исследования, проведенного учеными из Университета Чикаго, нехватка сна может способствовать отложению кальция в сердечных артериях, что ведет к образованию закупорок, которые впоследствии могут оторваться и привести к инсульту.

В среднем нехватка одного часа сна в сутки увеличивает накопление кальция в коронарных сосудах на 16%, установили исследователи.

В группе из 495 мужчин и женщин в возрасте от 35 до 47 лет у 27% из тех, кто спал меньше пяти часов в сутки, были обнаружены закупорки в сердечных сосудах. Из тех, кто спал рекомендованные пять-семь часов в сутки, подобные тромбы были обнаружены только у 11%, а у тех, кто спал больше семи часов в сутки, такое явление наблюдалось лишь у 6%, отмечают авторы исследования.

"Мы совершенно не ожидали обнаружить такую взаимосвязь и тем более, что она окажется столь существенной", - отметила Диан Лудердейл, профессор Университета Чикаго, специализирующаяся на изучении состояния здоровья населения.

korrespondent.net