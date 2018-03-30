Синдром человека, уцелевшего от аборта

Лица, спасенные от аборта, это те, которые по различным причинам не были желанными для родителей. Профессор NEY описал десять видов Синдрома человека, спасенного от аборта, что соответствуют десяти обстоятельствам, при которых человек мог уцелеть. Невзирая на то, что не в каждом случае был аборт, однако всегда имеем дело с какой-то формой неприятия ребенка, угрозой его существованию перед рождением или взрыванием смысла существования. Уцелевший было поддан силам, которые без него решали вопрос его жизни или смерти.

ВИДЫ СИНДРОМА ЛИЦА, УЦЕЛЕВШЕГО ОТ АБОРТА

I. Смерть братьев и сестер перед или после рождения ребенка. Если женщина была пять раз беременной и два раза сделала аборт; трое детей, которые живут, - это уцелевшие.

II. Детей проклинают, применяют против них словесное насилие, им угрожают: "Жалко, что ты живешь!", "Я должна была тебя вообще не родить!", "Лучше бы я имел новое авто, чем тебя!", "Ты не нормальный". Родители уцелевшего обвиняют его за плохие вещи, которые произошли, и за не сделанные хорошие.

III. Близнец был убит во время аборта.

IV. Ребенок уцелел, невзирая на настоящую попытку аборта.

V. Мама решила сделать аборт, но по различным причинам его не сделала .

VI. По статистике, рождаемость в некоторых странах очень низка, например в Украине, Боснии или Китае. Согласно с навязанной системой планирования семьи, например политикой "одного ребенка", каждый новорожденный автоматически становится уцелевшим (то есть лицом, которое имело очень мало шансов быть рожденным).

VII. Родители задумывались, не убить ли ребенка в матке, например по финансовым причинам, болезни ребенка, отсутствия общественной поддержки или "плохого пола", но этого не сделали.

VIII. Родители не могли решить, медлили вплоть до времени, когда было слишком поздно сделать аборт.

IX. Если бы родители только могли, то убили бы ребенка. Женщины часто говорят:" Если бы я раньше узнала, что я беременная...", " если бы я имела деньги...".

X. Новорожденные, которые живут после аборта, напр. сделанного кесаревым сечением, и оставленные напроизвол судьбы, умирают. Иногда им удается выжить.

* Много симптомов Синдрома Уцелевшего Лица и Постабортного Синдрома выявляются также у людей, в семье которых был выкидыш. Однако нужно отметить, что аборт и выкидыш - это две разных травмы.

КОНФЛИКТЫ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ УЦЕЛЕЛ ОТ АБОРТА

I. ВИНА

Уцелевший чувствует себя виновным за то, что он живет, когда другие умерли. Он часто чувствует, что те более заслуживали на жизнь. Ему тяжело осмелиться, чтобы его зачатые дети родились.

Комплекс Каина появляется тогда, когда аборт имел место после рождения лица, когда уцелевший, как Каин (разница в том, что Каин сам убил брата, однако в уцелевший убито его братьев и сестер), живет убеждением, что все хотят его убить, что он не заслуживает жить. Ему кажется, что братья и сестры погибли в виду его характера, потребностей или плохого поведения.

Комплекс Якова - когда человек родился после аборта своих братьев и сестер. Он чувствует себя "ребенком-заместителем", который занимает место ребенка, который должен был жить.

Уцелевшие чувствуют себя виноватыми в том, что живут. Поскольку они не развивают своих талантов, то приуменьшается их чувство безопасности и стоимости. Частично это объясняет увеличение самоубийств среди подростков.

II. СТРАХ

Уцелевший чувствует, что живет вместо убитого ребенка, которого идеализируют в нем родители. Потому он боится быть отвергнутым. Он хочет быть близким с людьми, но боится их. Боится самостоятельно решать жизненные вопросы. Он связан страхом с родителями, боится познавать то, что его окружает. Его легко пристыдить. Пугаясь быть отброшенным, он готов отречься от своих устремлений. Принимая любую, даже вредную, заинтересованность со стороны других часто становится членом секты. Поддается всякому насилию: сексуальному, словесному, эмоциональному и физическому. Его фрустрацию усиливает сознание, что таким образом он перестает быть самим собой.

Уцелелый человек не раз страдает от ужасных снов, причиной которых является наступающая катастрофа, которая должна привести к полному уничтожению.

III. ПЕССИМИЗМ

Уцелелый обременен нереальными ожиданиями, испытывает неудовлетворение со стороны родителей, его редко хвалят или награждают. Они не гордятся своим уникальным потомком, потому и он постепенно теряет радость и мир, становится все более апатичным и пессимистическим, безнадежно смотрит в будущее. Ему тяжело исполнять обязанности, имеет склонность отвлекаться, не может увидеть красоту окружающего мира и живет в беспокойстве.

Недоверяет никому: противоположному полу, собственным родителям, себе. Не признает авторитетов. Не верит, что кто-то ему может помочь.

IV. НАРУШЕНА ИДЕНТИЧНОСТЬ СОБСТВЕННОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ

Уцелевшее лицо получает много разных указаний со стороны родителей, которые вызывают в нем беспокойство и сомнения. Поддается словесному насилию. Повторяет себе все негативные вещи, направленные в ешл адрес. Старается удовлетворить других на протяжении большей части своего детства, а когда подрастет - бывает часто сердитым. Очень часто ставит надоедливые вопросы: "Любишь ли ты меня?", "Я тебе нравлюсь?". Не знает, кто он и не понимает себя. Не в состоянии ответить за собственную жизнь. Не заботится о себе. Часто болеет анорексией (невозможность есть) или булимией (ненасытность).

Поскольку такой человек чувствует комплекс неполноценности, то не в состоянии бороться с жизненными трудностями. Ему все не терпится, тяжело учиться на ошибках. Бессознательно повторяет во взрослой жизни те же конфликты, которые он испытал в детстве.

V. ОТСУТСТВИЕ ЛИЧНЫХ СВЯЗЕЙ С БОГОМ

Если уцелевший вообще верит у Бога, то Он для него являются Богом-палачом, который, как бездушный бухгалтер или полицейский, страшно карает за каждую его ошибку. Уцелевшему тяжело принять с радостью факт, что кто-то (Иисус) умер за него из любви. Он очень скептически относится к Богу как любящему и всемогущему Отцу. Это порождает в нем безнадежность, беспомощность и неминуемое одиночество.

VI. ПОСЛЕДСТВИЯ ИСКУССТВЕННОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ

Искусственное вскармливание часто в случае уцелевших вызывает то, что ребенок лишен необходимых органических веществ, которые отвечают за строение белой субстанции в мозге, а также за развитие периферических нервов. Это значит, что деть, которых не кормили грудью, не такие скорые, здоровые, ловкие и интеллигентные, как бы это могло быть.

Конфликты, вызванные тем, что лицо уцелело от аборта, имеют большое влияние на его ежедневное функционирование. Чтобы сохранить относительный покой и равновесие, он пользуется защитными механизмами - маскируется.

Дети узнают о том, что они уцелели в разный способ. Иногда услышат то от своих родителей или от других лиц непосредственно, или подслушав разговор. Дети связанные со своими родителями, которые живут с ними, так же подсознательно чувствуют, что что-то не так. Неоднократно воспоминания, которые есть в подсознании, дают о себе знать во снах.

Здесь описание сна 7-летней девочки, которая попала на терапию вместе с родителями, потому что они беспокоились ее бессонницей и ужасающими снами. Ее сон выглядел так: эта девочка играется на пляже с тремя другими детьми. Неожиданно их всех присыпает песок. Она выжила, а трое других погибли. Во время терапии оказалось, что у матери перед зачатием были выкидыши трех детей, о чем девочка не знала.

История 4-летней Михайлины: Когда она была еще младенцем, ее удочерили и она об этом не знала. Однажды она принесла своей матери, которая ее удочерила, такой рисунок: голова ребенка и какая-то женщина с гвоздем в руке приближала свою руку к этой голове. Мать спросила Михайлину: "Как ты считаешь, этот ребенок из рисунка может простить эту женщину?" "Нет, потому что она убила меня," - ответила девочка. Во время терапии оказалось, что, когда биологическая мама была беременной Михайлиной на шестом месяце, сама пробовала сделать аборт с помощью спиц для вязания. Ни Михайлина, ни мама, которая ее удочерила, раньше об этом не знали.

Также известен случай с мальчиком, который видел в галлюцинациях четверых маленьких детей (ему поставили диагноз - шизофрению), это были братья и сестры, абортировавшие перед его зачатием.

ВЫВОДЫ:

• Первым правом человека является право на жизнь. Однако многие люди являются "желаемыми" как выбраные дети.

Уцелелое лицо:

• было поддано силам, которые полностью без нее решали ЕЕ вопрос жизни или смерти

• переживает много конфликтов, которые обременяют ее психику

• надевает маски, чтобы получить заинтересованность и распрощаться с агрессией

• сознательно или подсознательно часто ставит такие вопросы:

"Как мне жить, когда мои родители поубивали моих братьев и сестер?" "Как мне жить, когда они задумывались над моим абортом?"

Лицо, которое уцелело, остается таким на всю жизнь. Так же, как на всю жизнь люди являются алкоголиками. Но алкоголиком можно быть пьющим или трезвым. Подобно и уцелевший может быть лишенным воли и уничтоженным, или осознающий свои раны, свободным и оздоровленным.

(Избранное из книги Витольда Симона "Аборт: причины и следствия")

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