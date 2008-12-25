Как правильно питаться в новогодние праздники

Вместо того, чтобы беспокоиться о прибавлении в весе во время зимних праздников, диетологи рекомендуют сосредоточиться просто на поддержании массы тела в норме, выполнив несколько несложных стратегий, направленных на здоровое питание.

Попытка похудеть или ограничить потребление вредных продуктов во время Рождества и Нового года заранее обречена на провал, говорит доктор Дженнифер Вантрелль из Rush University (США). Специалисты не советуют заниматься "личной пыткой" и испытанием воли, а призывают установить вполне достижимую цель: сохранить свой вес на протяжении всех выходных. Для чего надо следовать несложным рекомендациям.

Никогда не стоит садиться за праздничный стол дома или в гостях голодным, утверждают диетологи. Перед основным застольем следует слегка перекусить – например, съесть йогурт, небольшую миску овсяных хлопьев или мюсли и несколько фруктов. Это поможет избежать переедания на вечеринке.

Потребление низкокалорийных продуктов маленькими порциями в течение дня также компенсирует тяжесть от жирных и тяжелых блюд вечером. Самое главное – есть медленно и небольшими частями, подчеркивает доктор Вантрелль. Таким образом можно распробовать разные блюда, не отказывая себе в удовольствии и не вредя желудку.

Кстати, экстремальные диеты для быстрого похудения, которые рекомендуют глянцевые журналы, могут вообще лишить нас праздника.

Доктор Элизабет Гарднер и ее коллеги из отдела питания Мичиганского университета безжалостно посадили мышей на жесткую диету. А потом заражали их разными вирусами ОРВИ и гриппа.

Сидевшие на диете "красавицы" частью помирали сразу, а частью долго болели и приходили в себя намного позже, чем те, что питались обычной мышиной едой.

Оказалось, что у организма, надорванного непосильной борьбой с калориями, попросту нет сил производить нужные антитела. Прежде всего снижается число клеток-киллеров, которые должны встречать вирусы в первые минуты их нападения.

"Уменьшение калорийности рациона, вероятно, абсолютно безопасно в течение восьми теплых месяцев, – считает Гарднер. – Но зимой, в сезон гриппа, это может оказаться фатальным".

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