На медицинское обеспечение ВСУ в 2017 году будет выделено почти 353 млн грн - Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила спикер Министерства обороны Оксана Гаврилюк.

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«За прошлый год на медицинское обеспечение Вооруженных сил Министерство обороны получило около 258 миллионов гривен. Почти все эти средства были потрачены на закупку медикаментов и медицинского оборудования. В этом году на медицинское обеспечение Вооруженных сил планируется выделить 353 миллиона гривен, что более чем треть больше, чем в прошлом году. 205 млн гривен из этих средств будет потрачено на закупку медикаментов, а 93 миллиона - на медицинское оборудование», - сказала Гаврилюк.

Кроме того, она добавила, что Минобороны уже заключило контракт на закупку 60 медицинских автомобилей, которые были протестированы и прошли проверку в районе проведения АТО. А контракт на закупку еще 100 автомобилей будет заключен в ближайшее время.

Также она рассказала, что для усиления лечебно-эвакуационного обеспечения войск в оперативное распоряжение командования подразделений введены мобильные врачебно-сестринские бригады из состава военно-медицинских клинических центров и военных госпиталей. С целью приближения медицинской помощи к передовым развернуты 4 военных мобильных госпиталя.