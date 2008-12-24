Запорожский горсовет начал сокращать медиков

51 штатный сотрудник 2-й детской больницы города Запорожья встретит новый год в статусе безработного. Такое решение было принято на сегодняшней сессии Запорожского горсовета.

Хотя против данного решения выступали профсоюз и Запорожское областное управление здравоохранения.

Добавим, что такую непопулярную меру предусматривал вопрос повестки дня о реорганизации коммунального учреждения «Городская клиническая детская больница №2», сокращающий 60-т койкомест стационара, и 51-ну штатную единицу медперсонала.

По словам мэра Запорожья Евгений Карташова, сегодня депутатским корпусом принята первая непопулярная мера, в следующем году таковых будет значительно больше.

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