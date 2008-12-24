ВР внесла изменения в закон о помощи малообеспеченным семьям

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон “О внесении изменений в Закон Украины ”О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона проголосовали 397 народных депутатов из 436 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что государственная социальная помощь не назначается в случаях, когда трудоспособные члены малообеспеченной семьи не работают, не служат, не учатся на дневной форме обучения в общеобразовательных, а также профессионально-технических, высших учебных заведениях I-IV уровня аккредитации на протяжении трех месяцев, предшествующих месяцу обращения за назначением государственной социальной помощи (кроме лиц, которые в установленном порядке признаны безработными и, по информации центров занятости, не нарушают законодательство о занятости относительно содействия своему трудоустройству; лиц, ухаживающих за детьми до достижения ими трехлетнего возраста или за детьми, которые нуждаются в уходе на протяжении времени, определенного в медицинском заключении врачебно-консультативной комиссии, но не более чем до достижения ими шестилетнего возраста; лиц, ухаживающих за инвалидами I группы или детьми-инвалидами до 18 лет, а также за лицами, достигшими 80-летнего возраста).

Кроме того, не устанавливается такая помощь, когда выяснено, что малообеспеченная семья имеет дополнительные источники для существования, а также кто-нибудь из ее состава на протяжении 12 месяцев перед обращением за предоставлением государственной социальной помощи осуществил покупку или оплатил услуги на сумму, на время обращения превышающая 10-кратную величину прожиточного минимума для семьи, и когда в собственности или владении малообеспеченной семьи есть вторая квартира (дом) при условии, что общая площадь жилья превышает 21 кв. м на одного члена семьи и дополнительно 10,5 кв. м на семью, или больше одного автомобиля, транспортного средства (механизма).

Также не устанавливается такая помощь, когда в собственности или владении малообеспеченной семьи (кроме семей, состоящих только из детей и лиц, достигших 65-летнего возраста или являющихся инвалидами I и II группы, и семей, у которых есть дети-инвалиды) есть земельный участок площадью свыше 0,6 гектара, кроме случаев, когда такой земельный участок по независимым от семьи причинам не приносит доход.

Государственная социальная помощь может быть назначена органом труда и социальной защиты населения на основании решений районных, районных в Киеве и Севастополе государственных администраций и исполнительных комитетов городских и районных в городах (в случае их создания) советов или образованных ими комиссий в случае, если в составе семьи есть инвалид; в малообеспеченной многодетной семье воспитываются трое или больше детей в возрасте до 18 лет (если дети учатся на дневной форме обучения в общеобразовательных, а также профессионально-технических, высших учебных заведениях I-IV уровня аккредитации, но не дольше чем до достижения ими 23-х лет); невозможность получения любых источников для существования связана с продолжительной болезнью одного и/или нескольких членов семьи. Решение о назначении государственной социальной помощи в таких случаях принимается на основании обследования материально-бытовых условий семьи, которая обратилась за назначением такой помощи.

Назначенная государственная социальная помощь может быть уменьшена до 50% ее размера в случае неиспользования семьей возможностей нахождения дополнительных источников для существования.

Если семьей умышленно поданы недостоверные сведения или скрыты сведения, которые повлияли или могли повлиять на установление права на государственную социальную помощь и на определение ее размера, выплата назначенной помощи прекращается с месяца, в котором выявлено нарушение. На следующий срок помощь может быть назначена не ранее, чем через шесть месяцев, начиная с первого числа месяца выявления нарушения.