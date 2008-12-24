Осужденных, которые больны туберкулезом, амнистируют

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал закон об амнистии.

Соответствующее решение Президента опубликовано на его официальном сайте.

Принятый 12 декабря Закон “Об амнистии” определяет правовые основы освобождения по амнистии лиц от уголовной ответственности и отбывания уголовного наказания, механизм взаимодействия уголовно-исполнительной службы с органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Законом предусмотрено объявить амнистию и распространить ее действие, в первую очередь, на те категории осужденных, которые наиболее незащищены и уязвимы социально: на несовершеннолетних и женщин, а также мужчин, имеющих детей в возрасте до 16 лет или детей-инвалидов, инвалидов первой, второй и третьей групп, больных туберкулезом, онкологическими заболеваниями.

В результате применения амнистии, согласно положениям этого закона, из мест лишения и ограничения свободы предусматривается освободить более 3 тысяч человек указанных категорий.