В России будут бороться с пьянством и формировать моду на здоровье

В России борьба с пьянством, табакокурением и популяризация здорового образа жизни станут главными приоритетами национального проекта "Здоровье".

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщила министр здравоохранения и социального развития РФ Татьяна ГОЛИКОВА, выступая на заседании Совета по национальным проектам в Кремле.

"Одним из приоритетных направлений нацпроекта станет формирование стандартов здорового образа жизни... Нужно сформировать моду на здоровье", - сказала Т.ГОЛИКОВА.

По ее словам, если население откажется от вредных привычек, государству придется меньше тратить на борьбу с раком, сосудистыми и легочными заболеваниями.

"Состояние здоровья человека лишь на 10% зависит от медицинского обслуживания и на 50% зависит от образа жизни", - отметила министр.

Т.ГОЛИКОВА указала на высокую смертность от алкогольных отравлений - почти 60 человек на 100 тыс. населения РФ.

2% населения России, а это почти 3 млн. человек, вовлечены "в тяжелое и болезненное пьянство", заметила она. По ее мнению, в России нужна компания по борьбе с пьянством и курением.

Вредные привычки и большое количество дорожно-транспортных происшествий являются причинами "сверхсмертности" среди мужского населения РФ.

По ее словам, россияне-мужчины в среднем живут на 13 лет меньше женщин.