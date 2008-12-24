В Кременчуге в детской больнице жестоко избит врач-инфекционист

В Кременчуге (Полтавская область) в детской больнице жестоко избит врач-инфекционист.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил главврач больницы Юрий ПОПЕНКО.

По его словам, 62-летнего врача четыре раза ударили по голове тупым предметом.

Инцидент произошел вчера в 11.10. У пострадавшего – «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные ушибы и раны головы, ушиб головного мозга под вопросом», - сообщила заместитель главврача Валентина БОНДАРЬ.

Руководство больницы заявляет, что нападение на врача совершил отец одного из пациентов.

«С 15 по 18 декабря у нас в инфекционном отделении находился на лечении малыш 11,5 месяцев. Папа этого малыша неоднократно заявлял, что заберет его домой, так как не видит быстрого выздоровления. Однако лечение велось правильно. 18 декабря отец забрал ребенка из больницы. За день до трагедии он в полчетвертого ночи звонил врачу и угрожал. Вчера он отомстил врачу. Даже после этого он снова звонил врачу и заявил, что «замочит» его. Мы заявили о случившимся в милицию», - сказала В.БОНДАРЬ.

В Кременчугском городском управлении милиции УНИАН сообщили, что подозреваемый в нападении на врача находится в розыске. По предварительным данням, он скрывается за пределами города.