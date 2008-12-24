В Крыму создали антитабачную коалицию

Медицинские работники и представители экологической общественности создали коалицию «Крым без табачного дыма».

Инициатива создания коалиции принадлежит Крымской ассоциации «Экология и мир».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ассоциации, одной из главных задач коалиции будет разработка и продвижение в Крымской автономии программы по созданию 100% свободного от табачного дыма пространства в общественных местах.

Коалиция неформально действует с сентября этого года. Ее ядро составили представители ассоциация «Экология и мир», Крымской академии наук, Ассоциации медицинских работников Крыма, работники крымских республиканских учреждений «Центр здоровья», «Наркологический диспансер», «Онкологический диспансер» и «Детская клиническая больница», а также Симферопольского городского клинического туберкулезного диспансера, Министерства здравоохранения Крыма. Сегодня коалиция «Крым без табачного дыма» начала работать официально. Ее председателем избран главный санолог Министерства здравоохранения АРК Леонид ЛАШКО.

Участники учредительной конференции коалиции «Крым без табачного дыма» призвали крымчан и гостей полуострова «объединиться в борьбе с засильем табака». «Количество курящих в Украине огромно: курит две трети мужчин (67%) и каждая пятая женщина (20%). Ежегодно курение уносит жизни порядка 110 тысяч украинцев. Пристрастие к табаку наносит огромный вред. Страдают при этом не только сами курильщики, но и те, кто находится рядом с ними. Особую тревогу вызывает рост числа курящих среди детей и подростков, распространение курения среди девушек и женщин. В Крыму курит около 400 000 человек. Средний возраст начинающего курильщика в Крыму – 12-13 лет. К совершеннолетию 82% юношей и 72% девушек уже имеют до 40 и больше попыток курения. Сегодня медики оценивают ситуацию как табачную эпидемию», - говорится в обращении коалиции «Крым без табачного дыма».

Антитабачная коалиция призывает педагогов, работников сферы здравоохранения и культуры, представителей общественных молодежных организаций, родителей отказаться от курения. «Предлагаем объявить 2009 год годом «Крым без табака». Сделайте борьбу с курением своей гражданской позицией», - отмечается в обращении.