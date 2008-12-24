Закарпатье: открыт медицинский центр для правоохранителей «Шаян»

Сегодня министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО в Закарпатской области торжественно открыл медицинско-реабилитационный центр МВД Украины «Шаян».

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД, перерезав символическую ленту, министр подчеркнул важность функционирования этого заведения, которое будет обслуживать как действующих работников органов внутренних дел Украины, так и ветеранов ОВД и бывших ликвидаторов аварии на ЧАЭС из числа работников милиции.

“В Министерстве внутренних дел - 500 тыс. работников, в том числе 200 тыс. ветеранов органов внутренних дел. Среди них - почти 80 тыс. тех, кто прошел через Чернобыль, несколько десятков тысяч инвалидов разных групп. Именно эти люди нуждаются в специализированном лечении”, - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

Как отметил министр, лечение в медицинско-реабилитационном центре МВД «Шаян» для инвалидов и ветеранов органов внутренних дел будет бесплатным.

По данным ДСО, с 1990-х годов в селе Шаян Хустского района Закарпатской области функционирует профсоюзный лечебно-санаторный корпус "Шаян". Однако он имел лишь гостиничное помещение на 50 отдыхающих, которые там проживали, а питаться и лечиться вынуждены были за отдельную плату в других здравницах. Поэтому в 2004 году Министерство внутренних дел решило реконструировать существующий санаторий "Шаян", чтобы он имел собственную лечебно-оздоровительную базу и соответствующую инфраструктуру. Реконструкция санатория продолжалась четыре с половиной года.

На сегодня МРЦ "Шаян", основной специализацией которого является лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта, кроме существующей базы на 50 койкомест, имеет еще и две столовые на 30 и 70 мест, лечебный корпус на 100 мест, диагностическую лабораторию, поликлинику, конференц-зал, спортзал, бассейн и тому подобное.

Также МВД планирует открытие еще одного санаторно-лечебного комплекса - в расположенном рядом с Шаяном селе Велятино Хустского района. В нем будет проводиться лечение на основе термальных вод. Сдача объекта запланирована уже в следующем году, отметили в Департаменте связей с общественностью.