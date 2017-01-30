Загрязнение реки Ингулец предприятиями Кривбаса угрожает жизни и здоровью людей

Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, сообщили УНИАН в пресс-службе Минэкологии.

«Из-за постоянных сбросов минерализованных вод в реку с горнорудных предприятий и отсутствия современных технологий деминерализации шахтных вод, Ингулец в течение последних десятилетий практически полностью потерял способность к самоочищению. Есть потенциальные угрозы для жизни и здоровья людей, для которых Ингулец является источником питьевого водоснабжения», - сказал министр.

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По информации пресс-службы, данная проблема касается жителей Днепропетровской, Николаевской и Херсонской обл.

«Проблему нужно решать как с природоохранной точки зрения, так и с точки зрения защиты интересов территориальных общин. Я лично буду принимать участие в осуществлении решений по очистке Ингульца, которые отработает рабочая группа при Минэкологии», - заявил министр.

Согласно сообщению, Семерак напомнил о принципе «загрязнитель должен платить» и предложил представителям горнорудных предприятий рассмотреть возможность использования государственных эко-кредитов для установки современного оборудования, которое бы позволило существенно уменьшить сбросы загрязняющих веществ в бассейн Ингульца.

Также отмечается, что рабочая группа для решения проблемы загрязнений Ингульца была создана 6 декабря 2016 года. В ее состав вошли представители заинтересованных центральных и местных органов исполнительной власти, Криворожского горсовета, горнодобывающих предприятий Кривбасса, а также отраслевых научных учреждений и неправительственных организаций.

По данным Минэкологии, Кабмин, своим распоряжением от 7 декабря 2016 года «О сбросе излишков оборотных вод в р. Ингулец» предоставил разрешение на осуществление сброса излишков сточных вод в эту реку до 1 марта 2017 года, поручив при этом провести промывку русла после сброса сточных вод и мероприятий из общего экологического оздоровления указанной реки.

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Как сообщал УНИАН, в июне 2016 года министр экологии в ходе рабочего в Запорожскую область посетил меткомбинат «Запорожсталь» и отметил, что внедрение на этом предприятии новых современных газоочистных установок с приборами автоматического контроля за объемами выбросов загрязняющих веществ можно рассматривать как пилотный проект и основу для создания такой общегосударственной системы. Тогда же он подчеркнул важность соблюдения принципа «загрязнитель должен платить».