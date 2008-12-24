Украинскую медицину спасет только структурная реформа.

Такое мнение выразили эксперты в ходе опроса, проведенного Киевским институтом проблем управления имени Горшенина, по поводу того, какие шаги необходимо осуществить для спасения отечественной медицины.

В частности, как говорится в переданных УНИАН результатах опроса, проректор по лечебной работе Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Шупика Нина ГОЙДА отметила, что рабочая группа, которая сейчас работает над правительственной программой антикризисных мер в медицине, отмечает то, что, в первую очередь, во время кризиса стоит определить наиболее социально значимые направления и сконцентрировать все усилия и ресурсы именно на них.

„На сегодня самые острые проблемы – это борьба с туберкулезом и СПИДом, сердечно-сосудистыми и онкологическими болезнями, а также охрана материнства и детства. По поводу общеотраслевых проблем, то стоит восстановить вертикаль управления в медицине, создать единое медицинское пространство, сделать прозрачной систему закупок», - подчеркнула Н.ГОЙДА.

Председатель Общественного совета при Министерстве здравоохранения Украины Олег МУСИЙ выразил мнение, что для системы здравоохранения „худшего положения, чем сегодня, быть не может”. По его словам, отечественной медицине сегодня как никогда нужна глубокая структурная реформа всей системы. „Это единственная мера, которая сможет вывести отечественную медицину из кризиса, а она там находится задолго до начала мирового экономического кризиса. Нужно выстроить абсолютно новую систему здравоохранения, а для этого необходима политическая воля высшего руководства государства, все остальное – это мертвому припарки», - сказал О.МУСИЙ.

Заведующий кафедрой социальной медицины и организации здравоохранения Днепропетровской государственной медицинской академии Валерия ЛЕХАН также отметила важность проведения структурных реформ: „Кризис – это еще и возможность провести структурные реформы в сфере здравоохранения, которые в последнее время почти не осуществлялись”. Она сообщила, что как член рабочей группы лично разрабатывала инициативы по реорганизации отрасли – в частности, по созданию медицинских округов, разделению больниц в зависимости от интенсивности вмешательств и т.д. „Не могу поддержать идею сокращений в сфере медицины, ведь неизвестно, кто попадет под сокращение. Сэкономить стоит на содержании ненужных помещений, более эффективном использовании ресурсов», - отметила В.ЛЕХАН.

В свою очередь профессор кафедры социальной гигиены и организации здравоохранения по повышению квалификации руководящих кадров здравоохранения Национального медицинского университета им. О.Богомольца Валентин ПАРИЙ также сказал, что нужно начать структурную перестройку медицинской сферы. Он выразил надежду, что тот первый шаг, который сделала рабочая группа по подготовке постановления Кабинета Министров об антикризисных мерах в сфере здравоохранения, станет одним из реальных шагов для выхода отрасли из кризиса. „Нужны кардинальные изменения: и в финансировании медицинских услуг; и в структуре отрасли, и в пакете вопросов по стандартизации медицинских технологий, развитию системы медицинского самоуправления и так далее», - сказал он.