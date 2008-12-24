Японцы борются со стрессом битьем тарелок

У всех желающих японцев есть возможность снять стресс и улучшить себе настроение с помощью битья керамических тарелок. Специальный автобус оборудован бетонной стеной и полом, чтобы "депрессующие" смогли разбить дешевые керамические чашки, миски и тарелки.

По словам тех, кто уже избавился от депрессии таким образом, это помогает избавиться от напряжения последних кризисных месяцев.

Обычный набор посуды для метания стоит всего 220 йен, то есть два доллара. За 10 долларов хозяева заведения обещают хорошую фарфоровую чашку, если это поможет пациентам справиться со своими эмоциями. "Тарелкометатели" надевают защитные маски, чтобы не поранить осколками лицо.

По мнению организаторов, "тарелкотерапия" имеет под собой глубокое научное обоснование.

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