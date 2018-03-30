Большинство родителей склонны оценивать здоровье своих детей как «очень хорошее» или «хорошее». Однако педиатры бьют тревогу. Все чаще детские болезни становятся хроническими: избыточный вес, всевозможные аллергии, инфекции и психологические проблемы. Одним словом, список болезней чрезвычайно длинный.

Подрастающему поколению угрожают множество напастей: избыточный вес, возрастание аллергических заболеваний, занесение инфекций в результате неправильных прививок, плохое поведение и психологические проблемы, такие как нарушения концентрации внимания, а также проблемы, связанные с правильным питанием. Некоторая часть молодых людей не знает куда выплеснуть свой адреналин, отсюда агрессивное поведение в отношении окружающих, курение, злоупотребление спиртными напитками и наркомания.

Исследования, проведенные в Европе, указывают в частности на три основные проблемы. Цифры таковы, что уже впору говорить о заботе о здоровье нации, иначе многие европейские народы (причем из числа самых просвещенных и культурных) придется к середине нынешнего века заносить в «Красную книгу». Это не означает, что с другими проблемами все обстоит благополучно, но именно в этих трех случаях пора бить в набат.

Проблема № 1 - появление все большего числа толстых детей. 15 % всех детей от 3 до 17 лет имеют избыточный вес, 6,3 % страдают от ожирения. Идущее на смену поколение в цифрах выглядит так: 1,9 млн. толстых и примерно 800 000 склонных к полноте детей и молодых людей в одной только благополучной Германии. Эти данные означают, что по сравнению с 1980-ми годами количество детей имеющих избыточный вес увеличилось примерно на 50 % ! Количество подростков в возрасте от 14 до 17 лет по сравнению с тем, что наблюдалось 20 лет назад - утроилось.

Проблема № 2 - участились случаи заболевания аллергией. Долгое время считалось, что аллергия проявляется не более часто, чем раньше. В большинстве случаев ее списывали на слишком чувствительных родителей и врачей-паникеров. Сегодня уже нет никаких сомнений в том, что это серьезная проблема существует и даже наблюдается тревожный прирост. Детям, которым медики поставили диагноз «аллергия» (в том числе сенная лихорадка, нейродермит и астма), уже составляет 22,9 % детей. У каждого четвертого ребенка имеется как минимум одно заболевание.

Проблема № 3 - агрессия. В каждой седьмой семье у родителей возникает беспокойство, что их чада лгут, крадут или дерутся. Такие отклонения в поведении как, например, «возникновение беспричинного гнева», «драчливость», «склонность к обману или лжи», «воровство» отмечено у 14,8 % опрошенных родителей. Причем с мальчиками такие проблемы возникают чаще, чем с девочками. В 21,4 % - это дети и молодые люди из семей с низким социальным статусом.

Эмоциональные проблемы чаще всего выражены такими определениями, как «волнуется», «несчастен или страдает от депрессий», «имеет фобии» или «страдает от головных болей и болей в животе». Подобные проблемы чаще появляются у девочек - 9,7 %, у мальчиков этот показатель не превышает 8,6 %. По следующим данным, психические расстройства наблюдаются у 10,9 % мальчиков и 8,4 % девочек. Каждый десятый ребенок страдает от различных фобий, у каждого двадцатого обнаруживаются депрессивные симптомы. У 7,9 % мальчиков и 7,2 % девочек отмечается повышенная агрессивность по отношению к окружающим. В это число большей частью попадают дети из неблагополучных семей.

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