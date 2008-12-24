Не сидите долго - голова болеть будет

Норвежские исследователи изучили вопрос приступов мигрени или, проще говоря, головной боли, которые периодически случаются практически у каждого человека. В исследовании были задействованы почти 70.000 человек.

Как показала практика, люди, ведущие малоподвижный образ жизни, склонны к получению неприятных ощущений, которые можно обозначить как мигрени или периодически возникающие головные боли различной интенсивности.

Если же люди, чья работа, к примеру, предполагает длительное сидение на одном месте, например, за компьютером, выполняли в течение дня хотя бы небольшое количество физических упражнений, риск возникновения головных болей снижался.

Считается, что для того, чтобы избежать мигреней, лучше всего проводить небольшую разминку два-три раза в день, в которой бы непременно были задействованы мышцы спины, шеи и, разумеется, конечности. Это позволяет "разогнать кровь", улучшить обмен веществ и самочувствие.

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