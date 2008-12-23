ЕС и Швейцария отменят на общих границах ветеринарный контроль
На импорт животноводства
ЕС и Швейцария отменят ветеринарный контроль на импорт живых животных и продукции животноводства на общих границах.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующая договоренность была достигнута сегодня на заседании Смешанного ветеринарного комитета в Париже.
Своим решением стороны признали соответствие законодательства Швейцарии и ЕС в этой сфере.
Таким образом, контроль на импорт мясопродуктов и живых животных в пределах ЕС и Швейцарии не будет осуществляться.
В то же время, ветеринарные инспекции в аэропортах Цюриха и Женевы будут осуществлять контроль мясопродуктов и живых животных, которые импортируются из третьих стран в Швейцарию или транзитом в другие страны - члены ЕС.