ЕС и Швейцария отменят на общих границах ветеринарный контроль

ЕС и Швейцария отменят ветеринарный контроль на импорт живых животных и продукции животноводства на общих границах.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующая договоренность была достигнута сегодня на заседании Смешанного ветеринарного комитета в Париже.

Своим решением стороны признали соответствие законодательства Швейцарии и ЕС в этой сфере.

Таким образом, контроль на импорт мясопродуктов и живых животных в пределах ЕС и Швейцарии не будет осуществляться.

В то же время, ветеринарные инспекции в аэропортах Цюриха и Женевы будут осуществлять контроль мясопродуктов и живых животных, которые импортируются из третьих стран в Швейцарию или транзитом в другие страны - члены ЕС.