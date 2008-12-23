Опротестовано решение Киеврады по сокращению расходов на медицину

Прокуратурой города Киева вынесен протест на решение Киевского городского совета от 30 октября 2008 года, в соответствии с которым были сокращены расходы в сфере образования и здравоохранения по защищенным статьям на сумму почти 46 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

В первую очередь, речь идет о таких защищенных статьях расходов общего фонда бюджета на 2008 год как оплата труда работникам бюджетных учреждений, начисления на заработную плату, обеспечение продуктами питания, приобретение медикаментов и перевязочных материалов, оплата коммунальных услуг и энергоносителей, текущие трансферы населению.

Учитывая то, что во время принятия данного решения Киевсовет нарушил требования Конституции Украины, Бюджетного кодекса Украины, Закона Украины “О Государственном бюджете Украины на 2008 год”, прокуратура столицы требует немедленно привести это решение в соответствие с требованиями действующего законодательства Украины.

В то же время, прокуратурой города Киева внесено предписание председателю Киевской городской государственной администрации Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ с требованием устранить выявленные нарушения бюджетного законодательства, а служебных лиц Главного финансового управления, которые готовили проект решения, привлечь к дисциплинарной ответственности.

Также, по поручению прокурора города Киева Евгения БЛАЖИВСКОГО, районными прокуратурами начаты проверки соблюдения требований законодательства по обеспечению финансирования из районных бюджетов на питание детей в заведениях образования.