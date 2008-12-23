В Тернополе открыта водолечебница

На базе Тернопольской областной коммунальной клинической психоневрологической больницы открыли водолечебницу и физиотерапевтическое отделение.

Как передает корреспондент УНИАН, во время торжественного открытия начальник областного Управления здравоохранения Богдан ОНЫСЬКИВ заверил, что данные учреждения дадут возможность уменьшить смертность среди людей, имеющих серьезные сосудистые поражения центральной нервной системы, на 50%.

“В области ежегодно переносят инсульты около 2 тыс. пациентов. К сожалению, более 800 из них умирают. Потому открытие физиотерапевтического отделения и водолечебницы даст возможность уменьшить смертность от инсультов наполовину, а своевременная и правильно проведенная реабилитация повысит шансы больных вернуться к полноценной жизни”, - сказал он.

По словам главного врача областной психоневрологической больницы Владимира ШКРОБОТА, водолечебница сможет предоставлять широкий спектр процедур, необходимых для лечения и реабилитации пациентов. “У нас появилась возможность внедрить новые лечебные и оздоровительные методы физиотерапии, как, например, душ Шарко, циркулярный душ, восходящий душ, дождевой душ, подводный душ-массаж, жемчужные ванны, ароматические ванны, гидрогальванические ванны, вихревые ванны для рук и для ног. Также пациентам доступны такие теплопроцедуры, как парафинотерапия, озокеритотерапия и тому подобное. В больнице будут действовать бассейн, финская сауна, вибросауна, турецкая баня”, – сообщил В.ШКОРОБОТ.

Он также отметил, что для пациентов с заболеваниями позвоночника впервые в Украине на базе физиотерапевтического отделения внедрен метод сухого вытяжения с современным компьютерным оснащением.

Участие в торжественном открытии водолечебницы и физиотерапевтического отделения приняли председатель облгосадминистрации Юрий ЧИЖМАРЬ, председатель облсовета Михаил МИКОЛЕНКО, городской председатель Тернополя Роман ЗАСТАВНЫЙ.

Справка УНИАН. Тернопольская областная коммунальная клиническая психоневрологическая больница является наибольшим лечебно-профилактическим учреждением Тернопольской области, в котором ежегодно проходят стационарное лечение и реабилитацию боле 16 тыс. больных с психиатрической и неврологической патологией. В больнице работают 884 сотрудника, функционируют 11 психиатрических отделений и 5 неврологических.