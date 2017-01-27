Минздрав объявил конкурс на должность главврача "Охматдета"

Как сообщили УНИАН в Минздраве, открыт конкурс на должность главного врача Национальной детской специализированной больницы «Охматдет» МОЗ Украины объявили в связи с окончанием срока контракта с предыдущим руководителем – Юрием Гладушем.

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И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что внедрение конкурсной процедуры инициировали общественные активисты, которые входят в попечительский совет Охматдета.

"Мы создали все условия для проведения максимально прозрачного конкурса на эту должность и надеемся, что такая традиция станет правилом для всех будущих назначений руководителей учреждений», – сказала Супрун .

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Кандидат должен подать декларацию об имуществе, доходах, расходы и обязательства финансового характера за 2016 год и предложение развития Национальной детской специализированной больницы «Охматдет» МОЗ Украины на 3 года.

Документы будут принимать в течение 30 календарных дней с момента объявления конкурса.