Что реанимирует украинскую медицину?

О реформировании медицины говорят уже семнадцать лет. В 2005 году был даже утвержден план «О безотлагательных мероприятиях по реформированию системы здравоохранения». Но до сих пор ситуация в отрасли остается критической. При этом с каждым годом затраты на медицину растут, численность украинцев уменьшается, а качество обслуживания ухудшается. В Министерстве здравоохранения в который раз задумались над тем, как спасти всю систему, поэтому вскоре министр здравоохранения Украины Василий Князевич намеревается представить новую программу антикризисных мероприятий.

Сократить больницы и увеличить финансирование По данным Всемирной организации здравоохранения, потребность населения в медицинской помощи отвечает модели построения пирамиды. Из каждой тысячи жителей на протяжении месяца в 750 возникают те или иные проблемы со здоровьем. Из этих 750 украинцев 250 нуждаются в консультации врача первичного звена, пять – консультации специалиста, девять – госпитализации и только одному нужна помощь в специализированном центре. Очевидно, больше всего украинцы обращаются к врачам общей практики. В то же время 80% бюджетных денег идет в стационары. Потому попытка переориентироваться на развитие первичной медицинской помощи вполне уместна. Но это должно происходить не только путем банального изменения табличек на дверях кабинета «терапевт» на «семейный врач», а с увеличением бюджетного финансирования.

Следовательно, одна из инициатив Минздрава касается именно первичной медицинской помощи. Программа предусматривает, что за каждым украинцем будет закреплен конкретный врач, с которым тот ежегодно будет заключать контракт. Более того, если каждый врач набирает не меньше 1500 контрактов, он получает и свой собственный офис от государства, и авто напрокат. При этом социально незащищенные слои населения будут пользоваться больницами, удерживаемыми за муниципальные средства.

Также речь идет и о необходимости проведения инвентаризации всех структурных подразделений системы здравоохранения. И все потому, что в Украине, кроме обычных поликлиник и больниц, существует много других медицинских заведений – военных госпиталей, железнодорожных больниц и тому подобное. В министерстве решили, что необходимо оптимизировать их количество. Например, система военных госпиталей создавалась достаточно давно. Тогда считалось, что в таких лечебных заведениях будет обслуживаться почти миллион военнослужащих. Из 1991 года численность армии сократилась почти в десять раз, а количество госпиталей остались таким же. И у всех них работает огромный штат медперсонала.

«Оптимизировать количество ведомственных больниц и количество их работников, очевидно, нужно, – считает Николай Полищук, экс-министр здравоохранения, научный руководитель отделения патологии спинного мозга и позвоночника Института нейрохирургии им. А. П. Ромоданова. – Например, в Камянец-Подольске через дорогу расположены три медицинских заведения разных ведомств: железной дороги, городское и областное. И это неединичный случай. Одно заведение повторяет функции другого. Кроме того, нужно пересмотреть вообще количество медицинских заведений в Украине. У нас их большее количество от потребности – как минимум на треть. Другой вопрос: каким образом это сделать? Стоит им предоставить статус хозяйственной деятельности неприбыльных предприятий. Потом сделать государственный заказ и профинансировать его. На все другие потребности пусть или зарабатывают деньги сами, или же закрываются и сокращают персонал. Но для такой работы нужно определить тарифы лечения конкретных болезней и плату за объем качественно сделанной работы».

Министр здравоохранения Василий Князевич считает целесообразным акцентировать внимание на работе «скорой помощи». Тогда как в европейских странах карета «скорой» доезжает к больному за 6–8 минут в городе и за 15 минут в провинции, в Украине она плетется более чем полчаса в столице. В сельской местности ситуация еще хуже. «Скорая» иногда совсем отказывается ехать – или нет горючего, или дороги заметает снегом. Минздрав Украины стремится исправить положение – в каждом микрорайоне оборудовать по несколько площадок, на которых постоянно будут дежурить машины с минимальными бригадами (две человека).

Лекарства – под контроль

Задумались в Министерстве и над вопросом гарантирования не только наличия лекарств в аптеках, но и об их качестве. Несколько шагов задекларировано в новой программе. Например, министерство будет инициировать изменения к законодательству, которые бы предусматривали усиление контроля за лекарствами. То есть лекарственные препараты без сертификатов и без дополнительного контроля качества должны изыматься, а фирмы, которые пытались завезти такие препараты, будут лишать лицензий.

«Как можно не контролировать качество лекарств? – удивляется Полищук. – Из-за неправильного приема лекарств, даже заграницей, погибают не меньше людей, чем от дорожно-транспортных приключений. У нас ситуация другая – лекарства не выписывают врачи, больные сами себе их назначают и покупают, потому следствия еще хуже».

Именно поэтому вопрос контроля за качеством лекарственных препаратов, по мнению специалистов Министерства здравоохранения, превращается в вопрос государственной важности. Политолог и специалист в отрасли социальной проблематики Кость Бондаренко отмечает, что «на сегодняшний день в Украине сформировалось несколько мощных групп влияния, которые пытаются использовать политические рычаги для влияния на фармакологическую отрасль. В итоге это приводит к не совсем мотивированным заявлениям отдельных политиков, а также до того, что в Украине существует угроза распространения некачественной фармакологической продукции. Бизнес-проекты фармакомпаний, умноженные на политические амбиции отдельных влиятельных граждан, могут нанести значительный вред Украине. Если инициативы Василия Князевича в этой отрасли смогут сломать сопротивление как бюрократии, так и коррумпированных лоббистских структур, – можно будет говорить о качественных изменениях в медицинской сфере».

Но, по словам экс-министра, контролировать употребление лекарств все-таки можно. «Это, конечно, сложно сделать. Но нужно расписать протоколы, формуляры лечения пациентов, определить перечень жизненно необходимых лекарств. Нужно также помнить, что лекарства иностранного производства не всегда лучше отечественных. Однако реклама импортных препаратов такая широка и агрессивна, что люди верят ей, а следовательно объемы закупок иностранных препаратов растут», – утверждает он.

И еще одно широкоизвестное явление в отношениях пациент-врач – это настойчивая рекомендация последних употреблять определенные лекарства, приобретая их лишь в определенной аптеке.

«Не секрет, что некоторые врачи сотрудничают с отдельными аптеками и фармкомпаниями, – продолжает Полищук. – К этому их подталкивает низкая заработная плата и потребность кормить семью. И с этим явлением тяжело бороться. И, возможно, не стоит. Нужно провести реформу в отрасли здравоохранения. А также сделать так, чтобы подготовка медицинских кадров отвечала европейским стандартам».

Что же касается перспектив реализации, то если план реформирования, датированный 2005-м, был рассчитан до 2010 года, то нынешняя программа должна быть внедрена до 2011–2012 годов. По мнению специалистов, это вполне реально, если привлечь бюджетные деньги, деньги местных бюджетов, а также средства, полученные в результате расширения добровольного медицинского страхования.

Татьяна Катриченко

glavred.info