В этом году в Кировоградской области усыновлено 102 ребенка

На протяжении этого года в Кировоградской области было усыновлено 102 ребенка-сироты и ребенка, лишенных родительской опеки, что вдвое больше, чем в предыдущие годы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил начальник службы по делам несовершеннолетних Кировоградской облгосадминистрации Петр ПОГИНАЙКО.

По его словам, 42 украинских семьи усыновили 45 детей, а гражданами других стран (38 семей) были усыновлены 57 кировоградских малышей. «Это, преимущественно, граждане Соединенных Штатов Америки, Испании, Италии и Израиля», - отметил П.ПОГИНАЙКО.

Всего в Кировоградской области проживают 3464 ребенка-сироты и ребенка, лишенных родительской опеки. Как отметил начальник службы ОГА, 70% из них являются социальными сиротами, то есть они имеют родителей, лишенных прав на воспитание из-за асоциального образа жизни. «Лишь в 2008 году в судах рассматривалось около 350 дел о лишении родительских прав», - отметил П.ПОГИНАЙКО.

По его словам, в этом же году в Кировоградской области созданы 9 детских домов семейного типа и 48 приемных семей, в которые устроены 128 детей.

Также на сегодня 1864 ребенка-сироты и ребенка, лишенных родительской опеки, воспитываются в семьях опекунов и попечителей, что составляет около 54% от общего количества детей данной категории.