В Украине пока не превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом - Минздрав

За минувшую неделю, 15-21 декабря, во всех 10 контрольных городах Украины показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ находились на сезонном, обычном для этой поры года уровне. Ни в одном из городов эпидемические пороги заболеваемости превышены не были.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения со ссылкой на Украинский центр гриппа (УЦГ).

Во всех детских возрастных группах населения уровень заболеваемости уменьшился.

По данным областных вирусологических лабораторий, заболеваемость в основном была предопределена активизацией респираторных вирусов: аденовирусов, вирусов парагриппа и РС-вирусов. Активизация вирусов гриппа в стране пока не началась.

В странах Европы, в США и России также наблюдается низкий уровень заболеваемости грипоподобными заболеваниями.

10 контрольных городов УЦГ – это Винница, Днепропетровск, Донецк, Запорожье, Киев, Львов, Одесса, Симферополь, Харьков, Чернигов.