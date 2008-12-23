Через неделю родится генетически моделированный ребенок

Рождение первого в Великобритании генетически моделированного ребенка - мировая сенсация - должно произойти здесь через неделю. 27-летняя женщина, имя которой по соображениям ее безопасности, не называется, подарит жизнь девочке, у которой отсутствует мутационный ген. Впоследствии, согласно родословной, он мог привести к развитию рака груди. Об этом сообщила в субботу газета "Дейли Экспресс". По данным издания, этот проект осуществляется под контролем группы врачей больницы столичного Университетского колледжа.

По заявлению специалистов, подобное веховое рождение ребенка вселяет надежду в тысячи других семей с историей смертоносных заболеваний.

Как свидетельствует наблюдающий за роженицей врач Пол Серхал, пара захотела избавиться от гена, который был источником заболевания в нескольких поколениях. Носитель гена - муж семейства. В его роду женщины в трех поколениях заболевали раком, когда они преодолевали 20-летний возраст. В числе пострадавших - его бабушка, мать, сестра и кузина.

Угроза заболевания ребенка в такой семье передаваемым по наследству страшным недугом, по данным экспертов, достигает 80 проц.

ami-tass.ru