Как рассчитать для себя калории?
Дневной рацион не выше 1800 ккал
Какие же только диеты не предлагаются нашему вниманию, какие только жесткие ограничения не предлагается вводить в свой рацион, чтобы избавиться от нескольких лишних килограммов.
А ведь можно стать самой для себя прекрасным диетологом, если правильно планировать свое ежедневное меню с учетом калорийности тех или иных продуктов.
Если норма будет соблюдена, то за три-четыре недели можно оставить в прошлом восемь-десять килограммов.
Главное, это соблюдать некоторые особые условия предлагаемой диеты, которые не отличаются особой сложностью: питаться в одно и то же время не реже пяти-шести раз в день; выпивать не менее полутора литров воды в день; использовать ограниченное до одной чайной ложки количество соли в день, подсаливать ею лучше уже приготовленные блюда.
Для того, чтобы самостоятельно составить свой дневной рацион вам будет достаточно ознакомиться с таблицей калорийности продуктов, главное, чтобы он не превышал в общей сложности 1800 ккал.
ТАБЛИЦА
Наименование продуктов
Калорийность
(кал на 100 г)
Мясо баранина, индейка, яйца, ржаной хлеб 150-200
Мясо говядина, телятина, печень говяжья, куры 2 кат.,
рыба, ацидофилин, творог нежирный, ряженка 80-150
Куры 1 категории, творог жирный, сливки,
сметана 20-%-ной жирности, пшеничный хлеб, изюм 200-250
Нежирные кефир, простокваша, стручковая фасоль,
морковь, укроп, арбуз, дыня, цитрусовые 30-40
Крупы, макаронные изделия, бобовые (горох, фасоль, соя),
мед 250-300
Свинина, гусь, сыр, сметана 40%-ной жирности, сахар 350-400
Сливочное масло, маргарин 700-750
Растительные масла, топленое сливочное масло 890-899
Брынза, картофельный крахмал, сушеные плоды шиповника,
курага, чернослив, орехи 250-300
Морская капуста, лук-латук, сельдерей менее 10
Капуста, огурцы, салат, грибы (маслята, сыроежки, опята) 10-20
Кабачки, патиссоны, тыква, перец, зеленый лук, клюква, 20-30
грибы (белые, подберезовики, лисички)
Лук-порей, репчатый, петрушка, свекла, вишня,
слива, яблоки, груши 40-50
Зеленый горошек, виноград 70
Так же, мы хотим предложить вашему вниманию два возможных варианта дневного меню.
Вариант 1
Первый завтрак: яичница из двух яиц; салат со свежей капусты и чай с молоком.
Второй завтрак: творог, чай, отвар или сок шиповника.
Обед: салат из овощей, щи из квашеной капусты, отварная курица с овощами, компот или отвар шиповника.
Полдник: стакан молока, сока или отвара шиповника.
Ужин: сто граммов отварной рыбы, овощное рагу и чай.
Перед сном – стакан кефира.
Вариант 2
Первый завтрак: сто граммов отварного мяса с зеленым горошком, чай.
Второй завтрак: сырок или печеное яблоко.
Обед: салат из овощей, овощной суп, отварная рыба, компот.
Полдник: отвар шиповника.
Ужин: творог, чай.
Перед сном – стакан кефира.