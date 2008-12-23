Как рассчитать для себя калории?

Какие же только диеты не предлагаются нашему вниманию, какие только жесткие ограничения не предлагается вводить в свой рацион, чтобы избавиться от нескольких лишних килограммов.

А ведь можно стать самой для себя прекрасным диетологом, если правильно планировать свое ежедневное меню с учетом калорийности тех или иных продуктов.

Если норма будет соблюдена, то за три-четыре недели можно оставить в прошлом восемь-десять килограммов.

Главное, это соблюдать некоторые особые условия предлагаемой диеты, которые не отличаются особой сложностью: питаться в одно и то же время не реже пяти-шести раз в день; выпивать не менее полутора литров воды в день; использовать ограниченное до одной чайной ложки количество соли в день, подсаливать ею лучше уже приготовленные блюда.

Для того, чтобы самостоятельно составить свой дневной рацион вам будет достаточно ознакомиться с таблицей калорийности продуктов, главное, чтобы он не превышал в общей сложности 1800 ккал.

ТАБЛИЦА

Наименование продуктов

Калорийность

(кал на 100 г)

Мясо баранина, индейка, яйца, ржаной хлеб 150-200

Мясо говядина, телятина, печень говяжья, куры 2 кат.,

рыба, ацидофилин, творог нежирный, ряженка 80-150

Куры 1 категории, творог жирный, сливки,

сметана 20-%-ной жирности, пшеничный хлеб, изюм 200-250

Нежирные кефир, простокваша, стручковая фасоль,

морковь, укроп, арбуз, дыня, цитрусовые 30-40

Крупы, макаронные изделия, бобовые (горох, фасоль, соя),

мед 250-300

Свинина, гусь, сыр, сметана 40%-ной жирности, сахар 350-400

Сливочное масло, маргарин 700-750

Растительные масла, топленое сливочное масло 890-899

Брынза, картофельный крахмал, сушеные плоды шиповника,

курага, чернослив, орехи 250-300

Морская капуста, лук-латук, сельдерей менее 10

Капуста, огурцы, салат, грибы (маслята, сыроежки, опята) 10-20

Кабачки, патиссоны, тыква, перец, зеленый лук, клюква, 20-30

грибы (белые, подберезовики, лисички)

Лук-порей, репчатый, петрушка, свекла, вишня,

слива, яблоки, груши 40-50

Зеленый горошек, виноград 70

Так же, мы хотим предложить вашему вниманию два возможных варианта дневного меню.

Вариант 1

Первый завтрак: яичница из двух яиц; салат со свежей капусты и чай с молоком.

Второй завтрак: творог, чай, отвар или сок шиповника.

Обед: салат из овощей, щи из квашеной капусты, отварная курица с овощами, компот или отвар шиповника.

Полдник: стакан молока, сока или отвара шиповника.

Ужин: сто граммов отварной рыбы, овощное рагу и чай.

Перед сном – стакан кефира.

Вариант 2

Первый завтрак: сто граммов отварного мяса с зеленым горошком, чай.

Второй завтрак: сырок или печеное яблоко.

Обед: салат из овощей, овощной суп, отварная рыба, компот.

Полдник: отвар шиповника.

Ужин: творог, чай.

Перед сном – стакан кефира.

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