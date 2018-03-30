ТОП-10 медицинских открытий уходящего года

Медицина не стоит на месте: учёные по всему миру трудятся над разработкой новых лекарств и методик. Что же врачи сделали для человечества за прошедший год?

1. Научились добывать стволовые клетки из человеческой кожи. Стволовые клетки могли бы стать величайшим прорывом в медицине ещё много лет назад, но в дело вмешались этические споры, а затем и законодательный запрет на использование этих технологий во многих странах. С одной стороны, из этих волшебных клеточек врачи могут вырастить практически любую ткань человеческого тела и заменить неработающее сердце или подпорченную печень. С другой, добываются эти клетки из искусственно выращенных человеческих эмбрионов - а это всё равно, что выращивать детей на убой, считают многие.

2. Поняли, в чём истинная причина инфарктов и как её устранить. По статистике, около половины всех инфарктов происходит у людей с нормальным уровнем холестерина. Это и сбивало с толку и медиков, и их пациентов: ведь холестерин традиционно считался основной причиной сердечно-сосудистых неполадок. И вот в ноябре этого года американский кардиолог Пол Ридкер заявил, что обнаружил ещё один фактор, вызывающий инфаркт. А именно внутреннее воспаление. Он также утверждает, что снять это состояние просто - надо принимать статины, традиционно выписываемые людям с высоким уровнем холестерина.

Другие исследования подтверждают теорию Ридкера. Например, одно из них показало, что показателем воспаления является особый С-реактивный белок (СРБ), который нетрудно обнаружить в крови. Врачи провели эксперимент: пролечили статинами людей с нормальным уровнем холестерина, но повышенным СРБ. В результате риск инфаркта для них упал на 54%. Для сравнения: при высоком уровне холестерина и нормальном СРБ результативность этих препаратов составляет не более 20%.

3. Провели операцию без единого разреза. И не одну. Причём эксперименты в этом направлении продолжаются: хирурги по всему миру находят новые способы проникнуть в человеческое тело (и что-то в нём поправить) без внешних вмешательств. Первая подобная операция прошла в марте, в Калифорнийском университете (США). Врачи успешно удалили женщине воспалённый аппендикс через... влагалище. Чуть позже их коллеги начали проводить несложные операции на стенках желудка через рот пациента.

Конечно, "без единого разреза" - это преувеличение. Врачи делают разрезы, но внутри тела, а это значительно уменьшает воспалительный процесс и ускоряет выздоровление пациента. И конечно, никаких шрамов.

4. Принесли анализ генома в массы. Любому из нас хоть раз в жизни делали анализ мочи и крови. Это, в общем-то, самые распространенные и самые простые из всех видов медицинских исследований, к какому врачу вы бы не пришли. В этом году список медуслуг передовых западных клиник пополнился ещё одним, чуть более сложным анализом - анализом генома.

Стоит это удовольствие "всего-то" 400 долларов и обходится совершенно безболезненно: анализ проводится по частицам слюны. Однако о результате медики спорят до сих пор: по мнению многих специалистов, человечество всё ещё не обладает достаточными научными знаниями для того, чтобы точно интерпретировать геном. С другой стороны, подобный тест позволяет определить многие наследственные заболевания, а также предрасположенность, например, к раку. Подобные исследования медики могли делать и раньше, но стоили они намного дороже и были доступны только особым пациентам.

5. Нашли 4 гена болезни Альцгеймера. От этого заболевания нет ни лекарства, ни прививки. Определить, заболеете вы им или нет, невозможно, точно диагностировать тоже. Между тем процент заболеваемости довольно высок - до 30% после 70 лет - и продолжает расти. У некоторых больных первые симптомы появляются уже после 40 лет - а это нарушения памяти, внимания, моторных функций, в тяжёлых стадиях - неспособность справиться с простейшими умственными задачами, потеря дееспособности и в результате смерть. Болезнь Альцгеймера является ведущей причиной старческого слабоумия, и справляться с ней врачи так и не научились.

Именно поэтому обнаружение 4 генов, связанных с болезнью, стало настоящим прорывом этого года. Пока медики точно не определили роль этих генов в развитии болезни, но надеются, что их изучение поможет понять, как её предотвратить.

6. Изобрели 1 прививку на 5 болезней. А именно: от дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и гемофилического гриппа типа В. Это открытие должно значительно облегчить жизнь и детям, и, конечно, их родителям. Кроме выгодного сочетания "5 в одном", прививка показала слабые побочные эффекты (небольшое покрасненье в месте укола и редко - повышение температуры тела). Делать прививку надо 4 раза: 3 раза между 2 и 6 месяцами и ещё один - между 15 и 18 месяцами. Но это всё равно меньше, чем прививать ребёнка от всех болезней по отдельности.

7. Придумали, как быстрее вылечить рак груди. И снова первую роль сыграли генные тесты - они, похоже, становятся всё более распространённым инструментом в подспорье врачам. Причём помогают не только обнаружить, но и лечить самые серьёзные заболевания. Новый анализ, получивший название SPOT-Light (дословно - "прожектор"), позволяет медикам определить, насколько эффективно будет мдекиаментозное лечение раковой опухоли. Другой тест - "Онкотип-Dx" (OncotypeDx) - показывает вероятность рецидива и возможную эффективность химеотерапии.

8. Определи синдром Дауна по анализу крови. До сих пор самым надёжным способом диагностировать синдром Дауна до рождения ребёнка был амниоцентез. Это болезненная и опасная процедура, при которой врач забирает образец околоплодной жидкости с помощью иглы. При этом даже натренированный специалист рискует повредить своей пациентке нерв или, более того, вызвать выкидыш.

Теперь же врачи смогут определить наличие болезни при помощи обычного анализа крови будущей мамы. Они обнаружили, что небольшое количество эмбриональных ДНК попадает в кровоток матери, а в них уже легко "поймать" повышенные уровни 21-х хромосом, которые и являются сигналом болезни. Пока технология анализа находится на стадии разработки но специалисты прочат ему большое будущее.

9. Показали раковым больным, как легче пережить химеотерапию. Тошнота - типичное последствие химеотерапии, только в отличие от морского путешествия, длиться она будет неделями. Впрочем, американские медики обнаружили, что справиться с ней так же легко, как с морской болезнью - при помощи пластыря против качки. В большинстве подобных средств содержится вещество гранистерон, которое всасывается в кровь через кожу и блокирует серотониновые рецепторы мозга. Результат - меньше головокружения и успокоенный желудок, а длится эффект от одной наклейки до 5 дней.

10. Вставили женщине новое горло. 30-летней испанке Лорене Кастилло чрезвычайно повезло с лечащим врачом: тот оказался настоящим художником от медицины и "состряпал" пациентке новые дыхательные пути из донорской трахеи и её собственных стволовых клеток. Это первый в истории медицины случай, когда человеку пересадили какой-либо орган с использованием стволовых клеток из его же костного мозга. Это позволило решить сразу несколько проблем Кастилло. Пациентка страдала туберкулёзом, и это практически убило её дыхательные пути - требовалась пересадка. С другой стороны, чтобы донорский орган не был отторгнут собственным иммунитетом женщины, последний нужно было подавить медикаментозно. Но это бы позволило туберкулёзу убить её буквально в два счёта. Поэтому врачи и приняли решение поместить донорскую трахею в своеобразный мешок из стволовых клеток пациентки - таким образом организм воспринял новый орган как свой собственный.

"Аргументы и факты"