Революционный метод борьбы с раком

Крошечная трубка, вставленная как шунт на периферии кровотока, способна выборочно забирать из него раковые клетки, выдавать им команду "умереть", а затем обратно выпускать в кровоток, где они и прекращают существование. Впечатляющее достижение принадлежит группе ученых, возглавляемой Майклом Кингом из Университета Рочестера.

Специалисты построили и протестировали прототип необычного фильтра крови, который, будучи встроенным в кровоток человека, очищает организм от раковых клеток, распространяющихся с этим самым кровотоком. "Это немного более сложно, чем просто фильтрация крови", – заявил Кинг.

Устройство представляет собой трубку, внутренняя поверхность которой покрыта набором специфических белков. Первые, называемые селектины, занимаются выборочным захватом клеток, плывущих по кровотоку. Попавшие в объятия селектинов раковые клетки перекатываются вдоль поверхности трубки. И здесь они попадают под действие второго белка, подобранного Кингом и его командой. Это протеин TRAIL (Tumor Necrosis Factor Related Apoptosis-Inducing Ligand), его имя упрощенно можно перевести как фактор индуцированного апоптоза опухоли. Он воздействует на два "рецептора смерти" на поверхности клетки, передавая ей команду на самоуничтожение.

Затем клетка выпускается обратно в кровоток, где она погибнет в течение одного – двух дней. И это важный момент разработки: сработавшие белки, отпустив клетку, вновь готовы принять очередную "подопечную".

Авторы устройства испытали его в лабораторных условиях на раковых клетках предстательной железы и толстой кишки (а вообще покрытие можно настраивать и на другие типы раковых клеток).

Выяснилось, что экспериментальная трубочка убивает 30% опухолевых клеток, не нанося ущерба клеткам здоровым. Такая помощь в лечении рака – принципиально новое слово в медицине. Майкл и его коллеги отмечают, что должно пройти еще некоторое время, прежде чем "антираковый шунт" дойдет до клинических испытаний. Но перспективы заманчивы. Такой фильтр позволит предотвратить метастазирование и тем самым увеличит шанс больного на выживание. neboley.com.ua