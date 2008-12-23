Детские соки в Украине - опасны для здоровья

Научно-исследовательский центр независимых потребительских экспертиз Тест совместно со Всеукраинской общественной организацией Якість життя провел тестирование основных групп продуктов, предназначенных для детей, сообщает www.zn.ua.

Как стало известно, в некоторых из них витаминов намного меньше, чем написано на упаковке, а некоторые и вообще вредны для здоровья не только детей, но и взрослых.

"Для тестирования мы выбрали продукцию пяти фирм: Вітамінна абетка,ОКЗДП,Сандорик, Винни и НІРР", - рассказывает Валентин Безрукий, руководитель НИЦ НПЭ Тест.

Содержание калия во всех образцах значительно выше - в 3-5 раз - норм для соков. Но что еще более удивило, так это превышение всех норм по натрию. Для натуральных и восстановленных соков этот показатель составляет 26 мг на 100 г, а для соков с сахаром, как позиционирует себя образец ОКЗДП, всего 5 мг.

Как пишет Зеркало Недели, превышение рекомендованных суточных доз натрия может обернуться серьезными проблемами со здоровьем не только детей, но и взрослых.

Особо опасно превышение натрия для детей до одного года, у которых водно-солевой обмен еще не стабилизировался. Эта проблема давно известна, поэтому в некоторых странах умягчение воды ионообменным путем разрешено только в том случае, если при этом не происходит повышения содержания в воде ионов натрия, отмечает издание.

Экспертов особенно удивило слишком высокое, как для натурального сока, количество натрия в продукции HIPP: при заявленном 1мг/100г фактически было выявлено аж 94 мг.

Как сообщается, в результате исследования, которое проводилось в лабораториях Укрметртестстандарта, занесло в черный список немало соков, употреблять которые небезопасно для здоровья.

Как стало известно, в некоторых из них дрожжей в шесть раз больше нормы. Напиток натуральный апельсиновый сок с кусочками апельсина корейского производства содержит искусственный краситель с поэтическим названием солнечный закат, который запрещен для пищевых продуктов.

Азербайджанский гранатовый сок натуральный содержит рекордное количество бензоата натрия Е211, что недопустимо для данного продукта, а также сорбиновую кислоту Е200, о которой умалчивает маркировка.